به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان، با عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، صبح امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ در دفتر مدیرکل میراثفرهنگی استان برگزار شد.
فریدون فعالی در این نشست با اشاره به ظرفیتهای گسترده کمیته امداد در حوزه توانمندسازی و سرمایهگذاری بیان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) علاوه بر ارائه تسهیلات به مددجویان تحت پوشش، ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه سرمایهگذاری دارد که با نگاه همکاری مشترک و انعقاد تفاهمنامه میتوان از آن برای اجرای طرحهای مؤثر در حوزه صنایعدستی و گردشگری بهره گرفت.
او با تأکید بر ضرورت گسترش همکاریهای مشترک افزود: پروژههای متعددی در حوزه صنایعدستی استان در حال اجراست که با همافزایی دو دستگاه میتوان زمینه حمایت بیشتر از هنرمندان، ایجاد ارزش افزوده و توسعه بازار محصولات صنایعدستی را فراهم کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان با اشاره به اجرای پروژه تمپارک صنایعدستی در شهرستان بندرگز گفت: این پروژه از طرحهای شاخص استان است که میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای سرمایهگذاری کمیته امداد، به مجموعهای پویا در حوزه صنایعدستی و گردشگری تبدیل شود.
او ادامه داد: در قالب این پروژه، امکان تعریف کاربریهای متنوع گردشگری برای سرمایهگذاران وجود دارد و همچنین در شهرستان گنبدکاووس نیز ظرفیت مناسبی در مرکز شهر برای اجرای طرحهای مشترک پیشبینی شده است.
فعالی همچنین از برنامهریزی برای احداث بازارچه صنایعدستی در گرگان با مشارکت شهرداری خبر داد و افزود: استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری کمیته امداد در این پروژه نیز میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصاد صنایعدستی استان داشته باشد.
او با بیان اینکه گلستان با برخورداری از هنرمندان توانمند و تنوع کمنظیر محصولات صنایعدستی، شایسته ایجاد یک دهکده و تمپارک فاخر صنایعدستی است، بر ضرورت مشارکت دستگاههای مختلف برای تحقق این هدف تأکید کرد.
در ادامه این نشست، عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان، با اعلام آمادگی این نهاد برای توسعه همکاریهای مشترک گفت: اعتبارات مناسبی برای پرداخت تسهیلات کمبهره به فعالان حوزه صنایعدستی پیشبینی شده است و میتوان از این ظرفیت در راستای حمایت از هنرمندان و توسعه اشتغال بهره برد.
او افزود: علاوهبر حمایتهای مالی، آمادگی داریم در حوزه فروش، بازاریابی و عرضه محصولات صنایعدستی نیز با ادارهکل میراثفرهنگی همکاری کنیم تا زمینه رونق بازار و افزایش درآمد هنرمندان فراهم شود.
بابایی با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند گلستان در حوزه گردشگری و صنایعدستی اظهار کرد: این ظرفیتها میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، بهویژه در مناطق کمتر توسعهیافته استان داشته باشد و کمیته امداد نیز آماده همکاری در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی، توسعه زیرساختها و اجرای طرحهای مشترک است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در پایان بر آمادگی این نهاد برای برگزاری نشستهای تخصصی و پیگیری مستمر پروژه تمپارک صنایعدستی بندرگز و سایر طرحهای مشترک تأکید کرد.
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