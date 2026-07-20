بهگزارش خبرنگار میراثآریا، تینا باقری روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ در حاشیه نشست هماندیشی بررسی موانع و راهکارهای توسعه گردشگری سلامت استان گلستان، در گفتوگو با خبرنگاران گفت: هماکنون ۱۴ مرکز درمانی استان دارای مجوز پذیرش بیماران بینالملل (IPD) هستند و کارشناسان این مراکز، خدمات بیماران خارجی را از زمان پذیرش تا پایان درمان مدیریت میکنند.
مسئول واحد گردشگری سلامت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیان کرد: صدور مجوز گردشگری سلامت برای مراکز آزمایشگاهی، تصویربرداری و دیالیز نیز در دست اقدام است تا دامنه خدمات قابلارائه به بیماران بینالملل در استان افزایش یابد.
او همچنین از تشکیل اتاق فکر گردشگری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی گلستان خبر داد و اظهار کرد: در آستانه برگزاری برنامههای مشترک با فعالان گردشگری سلامت قزاقستان، نشستهای هماهنگی با فعالان حوزه سلامت استان برگزار شده است.
در ادامه این نشست، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان بر تدوین بستههای جامع معرفی خدمات مراکز درمانی به زبانهای مختلف تأکید کرد و گفت: دولت زمینههای لازم را فراهم میکند، اما توسعه گردشگری سلامت بدون حضور فعال بخش خصوصی محقق نخواهد شد.
هوشنگ فندرسکی افزود: مراکز درمانی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر فعالان این حوزه باید با همافزایی و ایفای نقش تخصصی خود، زمینه رونق گردشگری سلامت استان را فراهم کنند.
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