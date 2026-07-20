به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان، روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ در دیدار با سرهنگ علی‌اکبر عرفانی معاون فرهنگی سپاه نینوا گلستان و مسئول کمیته فرهنگی دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان، زمینه‌های همکاری مشترک برای اجرای برنامه‌های فرهنگی این رویداد ملی را بررسی کرد.

فریدون فعالی در این نشست با تأکید بر جایگاه والای شهدا اظهار کرد: شهدا، هویت، عزت و ماندگاری نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و همه ما وظیفه داریم با پاسداری از آرمان‌های آنان، در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش‌آفرینی کنیم.

او افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان آمادگی دارد در برگزاری دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان، به‌ویژه در بخش‌های فرهنگی، نقش مؤثر و شایسته‌ای ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به ظرفیت‌های هنری استان گفت: بهره‌گیری از توانمندی هنرمندان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در تولید آثار با موضوع ایثار، شهادت و مقاومت می‌تواند جلوه‌ای ماندگار از فرهنگ ایرانی ـ اسلامی را در این کنگره به نمایش بگذارد.

او ادامه داد: لازم است با انتشار فراخوان، زمینه حضور هنرمندان رشته‌های مختلف فراهم شود تا آثار و ایده‌های خلاقانه آنان در بخش‌های فرهنگی کنگره مورد استفاده قرار گیرد.

فعالی همچنین از آمادگی این اداره‌کل برای ارائه خدمات گردشگری به میهمانان و خانواده‌های معظم شهدا خبر داد و گفت: تمامی ظرفیت‌های گردشگری استان در زمان برگزاری این رویداد ملی برای میزبانی شایسته از میهمانان بسیج خواهد شد و برنامه‌ریزی برای اجرای تورهای گردشگری ویژه نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

در ادامه، سرهنگ علی‌اکبر عرفانی معاون فرهنگی سپاه نینوا گلستان و مسئول کمیته فرهنگی دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان، با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گلستان، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی نقش مردم این استان در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف مقاومت است و همه دستگاه‌های اجرایی باید در اجرای هرچه باشکوه‌تر آن مشارکت داشته باشند.

او با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان افزود: صنایع‌دستی، جلوه‌ای از فرهنگ، هنر و هویت ایرانی ـ اسلامی است و می‌توان از این ظرفیت برای تولید آثار فاخر با موضوع شهدا، ایثار و مقاومت و معرفی آن‌ها در کنگره بهره گرفت.

عرفانی همچنین پیشنهاد برگزاری تورهای گردشگری برای میهمانان ویژه و خانواده‌های معظم شهدا را مطرح کرد و گفت: معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری گلستان در کنار برنامه‌های کنگره، می‌تواند تصویری شایسته از فرهنگ، هویت و ظرفیت‌های استان به میهمانان ارائه کند.

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