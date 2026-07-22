به گزارش خبرنگار میراثآریا، مریم حاجیابراهیمی معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان، روز سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ به همراه تیم کارشناسی استان و شهرستان از کارگاههای صنایعدستی شهرستان کردکوی و روستاهای تابعه بازدید کرد.
حاجیابراهیمی با اشاره به این بازدید اظهار کرد: در این برنامه، هشت کارگاه صنایعدستی شامل کارگاههای نساجی سنتی (جاجیم و متکازین) در شهر کردکوی و روستای چهارده، کارگاههای خراطی و فرآوری مواد اولیه چوب در شهر کردکوی و روستای سرکلاته خرابشهر و همچنین کارگاههای پوشاک سنتی و نساجی سنتی در روستای بالاجاده مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان افزود: در جریان این بازدیدها، راهکارهای لازم برای طراحی اصولی محصولات، استفاده از مواد اولیه مرغوب و طبیعی، بهروزرسانی دانش و اطلاعات تولیدکنندگان و بهرهگیری از دورههای آموزشی با هدف ارتقای تولید و توسعه بازاریابی محصولات صنایعدستی ارائه شد.
او با بیان اینکه این بازدیدها بهصورت دورهای در شهرستانهای استان انجام میشود، تصریح کرد: هدف از اجرای این برنامهها، بررسی مسائل و مشکلات کارگاههای صنایعدستی، شناسایی موانع تولید، بازاریابی و فروش محصولات و ارائه راهکارهای کاربردی برای حمایت از فعالان این حوزه است.
حاجیابراهیمی تأکید کرد: تداوم ارتباط مستقیم با صنعتگران و حضور میدانی در کارگاهها، زمینهساز تصمیمگیری دقیقتر و برنامهریزی مؤثرتر برای توسعه صنایعدستی و هنرهای سنتی استان خواهد بود.
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