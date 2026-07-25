به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان روز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ به همراه عبدالعلی کیان‌مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی و سیدمهدی مهیائی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، علی نصیبی فرماندار گرگان، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مسئولان، از مجتمع گردشگری در حال ساخت روستای چهارباغ شهرستان گرگان بازدید و مسائل و مشکلات این پروژه را بررسی کردند.

استاندار گلستان در این بازدید، چهارباغ را یکی از بهترین مناطق گردشگری استان دانست و گفت: این منطقه باوجود برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی، تاکنون آن‌گونه که شایسته است مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و باید با استفاده از ظرفیت بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران، زمینه توسعه گردشگری آن فراهم شود.

علی‌اصغر طهماسبی افزود: توسعه گردشگری در این منطقه علاوه بر ایجاد اشتغال برای جوانان، موجب افزایش ماندگاری مسافران و رونق اقتصادی استان خواهد شد. باید از این ظرفیت‌های خدادادی و بکر، ضمن حفظ و حراست از طبیعت، به بهترین شکل در مسیر توسعه اقتصادی استفاده کنیم.

او با اشاره به تنوع اقلیمی گلستان اظهار کرد: در همین بازدید و در فاصله‌ای کوتاه چند اقلیم متفاوت را تجربه کردیم و این نشان‌دهنده ظرفیت کم‌نظیر استان در حوزه طبیعت‌گردی است. گلستان از ۱۳ اقلیم شناخته‌شده، هشت اقلیم را در خود جای‌داده که یک برند ارزشمند برای توسعه گردشگری استان به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان نیز در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر چهارباغ گفت: این منطقه به دلیل برخورداری از گونه‌های متنوع گیاهی، طبیعت چشم‌نواز و موقعیت مناسب، یکی از مستعدترین نقاط استان برای توسعه گردشگری است و تکمیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه می‌تواند نقش مؤثری در جذب گردشگران و رونق اقتصاد محلی داشته باشد.

فریدون فعالی افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران و تأمین منابع مالی موردنیاز، زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مجموعه و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال را فراهم خواهد کرد.

مجتمع گردشگری در حال ساخت چهارباغ(عباسعلی جلالی) در عرصه‌ای چهار هکتاری در حال احداث است. این مجموعه با زیربنای پنج هزار و ۸۵۰ مترمربع شامل ۲۶ واحد اقامتی یک تا سه‌خوابه، تالار پذیرایی، کافی‌شاپ و سایر خدمات گردشگری است.

این پروژه با سرمایه‌گذاری حدود یک همت، تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی رسیده و هنوز از تسهیلات بانکی بهره‌مند نشده است. برای تکمیل، تجهیز و محوطه‌سازی آن حدود هفت هزار میلیارد ریال تسهیلات موردنیاز است و پس از بهره‌برداری، برای حدود ۱۰۰ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد کرد.

انتهای پیام/