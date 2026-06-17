اتخاذ تصمیمات جدید برای بهبود وضعیت باغ وحش ارومیه در جلسه مسئولان

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، ۲۷ خردادماه جلسهای با هدف بررسی مشکلات و موانع پیش روی باغ وحش ارومیه برگزار شد. در این جلسه که با حضور مهدی رستمینژاد، مدیرکل دفتر فنی، حمل و نقل و ترافیک استاندار، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی، سیدامید خلیلزاده، مدیرکل دامپزشکی استان و نماینده ادارهکل حفاظت محیط زیست و جمعی دیگر از مسئولان تشکیل شد، مسئولان به بررسی چالشهای موجود پرداختند.
در این نشست، تصمیمات مهمی اتخاذ شد که شامل تعیین نماینده فنی و بهداشتی برای باغ وحش و همکاری دستگاهها برای ساماندهی این مجموعه بود، همچنین، نصب تابلوهای معرفی باغ وحش در مبادی ورودی و خروجی استان و میادین اصلی شهر نیز مورد توافق قرار گرفت که این اقدامات به منظور بهبود شرایط و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به بازدیدکنندگان صورت میگیرد.
از دیگر مصوبات این جلسه، افزایش نرخ تعرفه ورودی باغ وحش بود که به تصویب حاضرین رسید، این تغییرات بهمنظور تأمین منابع مالی لازم برای بهبود وضعیت باغ وحش و ارتقای سطح خدمات به بازدیدکنندگان انجام میشود.
با همکاری دستگاههای مختلف امید است که باغ وحش ارومیه به یکی از مقاصد گردشگری جذابتر در منطقه تبدیل شود.
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