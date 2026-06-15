به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز ۲۵ خردادماه به‌مناسبت هفته صنایع‌دستی ابراهیم رضازاده، مدیرکل پست آذربایجان غربی با مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان دیدار کرده و ضمن تبریک هفته صنایع‌دستی طرفین در ارتباط با افزایش همکاری‌ها گفت‌وگو کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در این دیدار گفت: از آنجاکه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی حاشیه سود پایینی دارد این امر باعث می‌شود فعالیت در این حوزه آنچنان سودآور نباشد و در این راستا نیاز به استفاده از روش‌های نوین بازاریابی برای فروش محصولات صنایع‌دستی است.

صفری افزود: مهمترین حسن استفاده از خدمات پست ایران برای کسب و کارها، به خصوص کسب و کارهای کوچک و جوان، به‌صرفه بودن قیمت آن به نسبت سایر خدمات پستی شرکت‌های خصوصی است از این‌رو ارسال تولیدات صنایع‌دستی از طریق پست به‌صرفه است و مورد حمایت هنرمندان صنایع‌دستی استان قرار دارد.

او خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، فروش صنایع‌دستی از طریق اینترنت رشد چشمگیری داشته است، زیرا مخاطبان علاقه‌مند به محصولات خاص و دست‌ساز، به راحتی در فضای مجازی جست‌وجو می‌کنند، بازار آنلاین فرصت عرضه محصولات بومی و محلی به گستره‌ای فراتر از جغرافیای سنتی را فراهم می‌دهد، این رشد سبب شده بسیاری از هنرمندان و کسب‌وکارهای کوچک، فروش اینترنتی را به‌عنوان راهی کم‌هزینه و مؤثر انتخاب کنند.

صفری گفت: سامانه روستابازار شرکت پست یک سامانه معتبر برای فروش محصولات صنایع‌دستی است که با معرفی این سامانه به هنرمندان می‌توان زمینه افزاش فروش محصولات صنایع‌دستی را فراهم کرد و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی آمادگی دارد با امضای تفاهم‌نامه زمینه افزایش همکاری‌های متقابل در این حوزه را فراهم کند.

راه‌اندازی سامانه روستابازار با هدف حمایت از کسب‌وکارهای خانگی

ابراهیم رضازاده مدیرکل پست آذربایجان غربی در این دیدار با بیان اینکه شرکت پست زمینه خوبی برای فروش تولیدات صنایع‌دستی فراهم کرده است، اظهار کرد: شرکت ملی پست با راه‌اندازی سامانه «روستابازار» به آدرس rustabazar.post.ir و فراهم آوردن امکان فروش صنایع‌دستی و تولیدات کسب‌وکارهای خانگی توسط روستاییان در این بازار، به یاری ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته آمده است.

رضازاده افزود: تولید کنندگان صنایع‌دستی و محصولات خانگی و … می‌توانند با ثبت نام در این سامانه، غرفه‌ای در اختیار گرفته و به فروش تولیدات خود بپردازند.

او ادامه داد: این غرفه ها، در راستای کمک به محرومیت‌زدایی روستاییان در اکثر استان‌های کشور فعال شده و از ابتدای این طرح تاکنون، بیشتر نقاط پستی مانند دفاتر نمایندگی‌های پستی خدمات روستایی یا دفاتر پستی دولتی در روستاها فعال شده‌اند.

مدیرکل پست آذربایجان غربی گفت: شرکت ملی پست با تعهد قبول مرسولات روستاییان و ارسال به آدرس خریداران در سراسر کشور در کمترین زمان، زمینه پرداخت الکترونیکی آن را نیز فراهم آورده است.

رضازاده تصریح کرد: از دیگر وظایف شرکت پست می‌توان به چاپ و انتشار تمبرهای پستی مرتبط با یادبودها و ایام گوناگون اشاره کرد و در این راستا این اداره‌کل آمادگی دارد تمبر هنرمندان دارای مهر اصالت استان را به چاپ رسانده و نیز یک نمایشگاه تمبر مشترک با ترکیه برگزار کند تا این تمبرها و سایر تمبرهای پیشنهادی در معرض دید عموم قرار گیرد.

او همچنین با اشاره به راه‌اندازی درگاه خدمات الکترونیک جی‌نف GNAF، از سوی شرکت پست گفت: از طریق این درگاه خدمات و امکاناتی نظیر یافتن کدپستی، دریافت تاییدیه پستی و احراز نشانی پستی به‌صورت غیرحضوری و آنلاین، به اشخاص ارائه می‌شود که ورود به درگاه خدمات الکترونیک GNAF، مستلزم جستجوی آدرس gnaf.post.ir است و صاحبان کسب‌وکار می‌توانند از طریق این سامانه کدپستی محل فعالیت خود را ثبت کنند.

مدیرکل پست آذربایجان غربی با بیان اینکه اداره‌کل پست امکان ارسال بین‌المللی را هم دارد، تصریح کرد: شرکت پست ایران به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیه بین‌المللی پست قادر است به مقصدهای خارج از کشور نیز خدمات پستی ارائه دهد و از این طریق تولیدات صنایع‌دستی را به خارج از کشور ارسال کند البته اداره‌کل پست استان در تلاش است تا در صورت فراهم بودن شرایطدبه‌صورت زمینی از طریق مرز بازرگان بسته‌های مشتریان را به ترکیه ارسال کند تا هزینه‌ها به شدت کاهش پیدا کند.

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