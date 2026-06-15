بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، از تصویب بسته حمایتی جامع برای فعالان حوزه گردشگری استان در بیست و سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد و گفت: این بسته با هدف رونق و توسعه گردشگری در آذربایجان غربی تهیه و به تصویب رسیده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی با اشاره به رویکرد حمایتی این ادارهکل اظهار کرد: در ماههای اخیر با برگزاری چندین نشست هماندیشی با فعالان حوزه گردشگری، دغدغهها و مطالبات بهحق این قشر به دقت احصا شد، در همین راستا، پیگیری این چالشها براساس مصوبه ستاد تسهیل کشوری در اولویت کاری ما قرار گرفت و خوشبختانه با حمایت ویژه استاندار آذربایجانغربی و مساعدت دستگاههای اجرایی، مصوبات راهگشایی در آخرین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به تصویب رسید.
او در تشریح جزئیات این مصوبات حمایتی که برای حمایت از بنگاههای اقتصادی و فعالان گردشگری استان در نظر گرفته شده است، افزود: تقسیط بدهیهای مالیاتی از جمله مطالبات بود که در این راستا مقرر شد مالیات بر درآمد واحدهای گردشگری تحت پوشش ادارهکل میراثفرهنگی تقسیط و امهال شود و با این مصوبه این واحدها امکان پرداخت بدهیهای خود را تا سقف ۳۶ ماه خواهند داشت.
صفری با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه امور تأمین اجتماعی تصریح کرد: در راستای کاهش فشارهای اقتصادی، ادارهکل تأمین اجتماعی استان مکلف شد نسبت به تقسیط و اعمال دوره تنفس برای واحدهای گردشگری اقدام کند و در حوزه امور بانکی، تمامی بانکهای عامل استان ملزم به امهال بدهی تسهیلات دریافتی واحدهای تحت پوشش ادارهکل میراثفرهنگی شدند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی ادامه داد: در این کارگروه همچنین مصوب شد با هدف حمایت از تداوم فعالیت این واحدها در بازه زمانی ۳ ماهه (از تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵) ۵۰ درصد هزینههای آب، برق و گاز بهصورت نقدی و مابقی هزینهها در چند نوبت پرداخت شود.
او همچنین از موافقت کارگروه با پیشنهاد معافیت عوارض شهرداریها (از جمله عوارض کسب و پیشه و تابلوها) برای واحدهای گردشگری خبر داد و تصریح کرد: این مصوبه برای طی مراحل قانونی و تصویب نهایی به مراجع ذیربط از جمله شورای اسلامی شهر منعکس خواهد شد.
صفری در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این مصوبات، شاهد رونق دوباره فعالیتهای گردشگری و کاهش چشمگیر موانع پیشروی سرمایهگذاران و بهرهبرداران این حوزه در سطح استان باشیم و تأکید کرد: این ادارهکل با جدیت بر روند اجرای این مصوبات در دستگاههای اجرایی نظارت خواهد داشت.
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