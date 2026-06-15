بهگزارش خبرنگار میراث آریا، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی ۲۴ خردادماه با همراهی جمعی از مدیران استانی و شهری و در جریان بازدید میدانی از طرحهای سرمایهگذاری و عمرانی شهر ارومیه، از روند اجرایی پروژه ساماندهی رودخانه شهرچای و سواحل آن بازدید کرد.
طرح ساماندهی شهرچای با هدف احیا و تبدیل این رودخانه به یک فضای عمومی پویا، دربرگیرنده پیادهراههای استاندارد، فضاهای تفریحی و گردشگری، مبلمان شهری، مسیرهای دوچرخهسواری و فضاهای فرهنگی است که میتواند به یکی از کانونهای اصلی حضور شهروندان و گردشگران در ارومیه تبدیل شود.
این پروژه علاوه بر بهبود وضعیت زیستمحیطی و ساماندهی حریم رودخانه، زمینهساز افزایش نشاط اجتماعی و تقویت تعاملات شهری خواهد بود و با ایجاد فضاهای امن و جذاب برای گذران اوقات فراغت، نقش مهمی در ارتقای سرزندگی شهری ایفا میکند.
ساماندهی رودخانه شهرچای ارومیه همچنین به عنوان بستری مناسب برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزههای خدماتی، گردشگری و تفریحی تعریف شده و پیشبینی میشود با تکمیل آن، فرصتهای جدیدی برای ایجاد کسبوکارهای خرد و کلان، اشتغالزایی و رونق اقتصادی در مرکز استان فراهم شود.
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