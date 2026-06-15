حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به برگزاری باشکوه جشنوارههای فرهنگی، ورزشی و هنری «صومای برادوست»، «حال خوب دریاچه ارومیه» و «بازیهای بومی و محلی روستایی بخش مرکزی» در ارومیه اظهار کرد: این رویدادها بهعنوان نمادی از ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و هویتی شهرستان، جذابیتهای گردشگری این منطقه را به نمایش گذاشت و توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد.
او افزود: یکی از دستاوردهای مهم این جشنوارهها، معرفی ظرفیتهای گردشگری و پاسداشت آیینها و سنتهای اصیل منطقه است که میتواند به توسعه پایدار و افزایش همبستگی اجتماعی کمک کند و برگزاری چنین برنامههایی نه تنها موجب شادی و نشاط مردم میشود، بلکه زمینهساز شکوفایی بیشتر ظرفیتهای گردشگری، فرهنگی، هنری و ورزشی منطقه خواهد بود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برگزاری جشنوارههای فرهنگی و هنری در ارومیه نهتنها به ترویج فرهنگ و هنر محلی کمک میکند، بلکه بهعنوان ابزاری موثر در توسعه گردشگری نیز عمل میکند، این رویدادها فرصتی مناسب برای معرفی جاذبههای طبیعی و تاریخی منطقه به بازدیدکنندگان داخلی و خارجی فراهم میآورد.
ممکان تصریح کرد: این جشنوارهها با ایجاد فضایی شاد و پرانرژی، میتوانند علاقهمندی گردشگران را به کشف و تجربه فرهنگ غنی و تنوع اقوام مختلف در ارومیه افزایش دهند، این امر به نوبه خود میتواند به رشد صنعت گردشگری و افزایش درآمدهای محلی منجر شود.
او خاطرنشان کرد: علاوه بر این، برگزاری جشنوارهها به افزایش اشتغال و رونق کسبوکارهای محلی نیز کمک میکند، با جذب گردشگران به مناطق مختلف، فرصتهای جدیدی برای فروش محصولات محلی، صنایعدستی و غذاهای سنتی فراهم میشود که این نوع تعاملات اقتصادی نهتنها به بهبود معیشت مردم کمک میکند، بلکه باعث تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز میشود، در نهایت، جشنوارهها میتوانند بهعنوان کاتالیزوری برای توسعه پایدار گردشگری عمل کنند و ارتباطات میان مردم، فرهنگها و اقوام مختلف را تقویت کنند.
این نماینده مجلس در پایان با قدردانی مسئولان و برگزارکنندگان این رویدادهای گردشگری گفت: از هنرمندان، خبرنگاران، ورزشکاران و فعالان فرهنگی گرفته تا شهرداران و دهیاران، قدردانی میکنم، این همکاری و همدلی نشاندهنده عزم جدی مردم برای حفظ و ترویج فرهنگ بومی و تقویت نشاط اجتماعی در ارومیه است.
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