به گزارش خبرنگار میراثآریا، حمیدرضا محمودی قوژدی امروز جمعه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: خانه تاریخی شریعت که هماکنون به عنوان خانه صنایعدستی شهرستان و یکی از یادمانهای ثبت ملی شده شناخته میشود، در دهه نخست محرم امسال میزبان آیینی است که ریشه در هویت تاریخی این بنا دارد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گناباد افزود: بر اساس اسناد شفاهی و تاریخی، مرحوم حاجآقا شریعت در زمان حیات خود، این خانه را کانون تجمعات مذهبی و برپایی روضههای سیدالشهدا (ع) قرار داده بود. امروز پس از دههها، با همکاری ارزشمند هیئت محترم فاطمیه گناباد، شاهد بازگشت این کارکرد معنوی به فضای خانه تاریخی هستیم.
مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه با اشاره به استقبال بینظیر شهروندان تصریح کرد: استقبال گسترده و پرشور اهالی منطقه، بهویژه ساکنان خیابان غفاری از این مراسم، نشاندهنده آن است که احیای کارکردهای اصیل، بهترین راهبرد برای زنده نگهداشتن بناهای تاریخی است. حضور مردم در این فضای معماری اصیل، نوعی مأنوس شدن با هویت فرهنگی شهر را رقم زده است.
او تصریح کرد: سیاست ما در اداره میراثفرهنگی، فراتر از حفاظت فیزیکی از آثار است ما به دنبال باززندهسازی روح بنا هستیم.
محمودی قوژدی افزود: برگزاری مراسم عزاداری در خانه صنایعدستی شریعت، نمونهای موفق از بازگشت حیات اجتماعی و مذهبی به یک اثر ملی است که ثابت میکند میراثفرهنگی، بخشی جداییناپذیر از زندگی روزمره و اعتقادی مردم گناباد است.
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