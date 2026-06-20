به گزارش خبرنگار میراث آریا، صادق شیخی امروز ۳۰ خرداد ۱۴۰ گفت: در راستای توسعه و ترویج صنایعدستی، حفظ و احیای هنرهای بومی و همچنین توانمندسازی هنرمندان و صنعتگران مجموعهای از دورههای آموزشی تخصصی به همراه نمایشگاه صنایعدستی و تولیدات گیاهی و محلی در شهرستان امیدیه برگزار شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان امیدیه با بیان اینکه این برنامهها از ابتدای اردیبهشتماه آغاز شده، در هفته صنایعدستی به اوج خود رسید و تا پایان تابستان نیز ادامه خواهد داشت افزود: این برنامهها با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فرمانداری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره آموزش و پرورش و شهرداریهای امیدیه و میانکوه اجرا شده و زمینه مناسبی برای ارتقای مهارتهای فنی و حرفهای فعالان حوزه صنایع دستی فراهم کرده است.
او ادامه داد: در این کارگاههای آموزشی رشتههای مختلف صنایعدستی از جمله سفالگری، نقاشی و طراحی سنتی، سرامیک، گلیمبافی، تابلوفرش و تولیدات چرمی به هنرمندان و علاقهمندان آموزش داده شد و شرکتکنندگان با اصول، تکنیکها و شیوههای نوین تولید و عرضه محصولات آشنا شدند.
شیخی با اشاره به برپایی نمایشگاه صنایعدستی در حاشیه این برنامهها اظهار کرد: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتها و توانمندیهای هنرمندان و صنعتگران محلی، عرضه مستقیم محصولات و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان و مخاطبان فراهم کرد.
او خاطرنشان کرد: پیوند دانش و تجربههای سنتی با نیازهای روز بازار میتواند ضمن افزایش کیفیت و ارزش افزوده محصولات، زمینهساز اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی و ارتقای سطح درآمد هنرمندان صنایع دستی شود.
شیخی با اشاره به اهمیت هفته صنایعدستی گفت: این هفته فرصتی ارزشمند برای معرفی هنرهای اصیل ایرانی، تجلیل از هنرمندان و تبیین نقش صنایعدستی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی است.
او اضافه کرد: برگزاری این کارگاهها و نمایشگاهها نیز در همین راستا و با هدف تقویت جایگاه صنایع دستی در شهرستان امیدیه انجام شده است.
شیخی معتقد است: استمرار برگزاری برنامههای آموزشی و نمایشگاهی میتواند نقش مؤثری در شناسایی استعدادهای جدید، ارتقای سطح مهارت هنرمندان و رونق هرچه بیشتر صنایع دستی در منطقه داشته باشد.
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