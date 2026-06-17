به‌گزارش میراث‌آریا، سید نجیب حسینی نماینده مردم شرق استان گلستان در مجلس شورای اسلامی و فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با همراهی معاون فرماندار، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار کلاله روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵، از پارک جنگلی خدرعلیا شهرستان کلاله بازدید کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت محدوده ۱۳۰ هکتاری پارک جنگلی خدرعلیا که مطالعات اولیه فاز نخست آن انجام‌شده و به‌عنوان یکی از گزینه‌های مهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مطرح است، مورد بررسی میدانی قرار گرفت.

ضرورت برگزاری همایش معرفی ظرفیت‌های گردشگری شرق استان

نماینده مردم شرق استان گلستان در مجلس شورای اسلامی در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان کلاله در حوزه گردشگری بیان کرد: شهرستان کلاله ظرفیت‌های بی‌بدیلی در حوزه گردشگری دارد و باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرق استان هرچه سریع‌تر در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری قابل‌واگذاری به بخش خصوصی آماده شود.

او با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی هدفمند در این حوزه افزود: در همین راستا نیازمند برگزاری همایشی برای معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرق استان در حوزه گردشگری هستیم و تلاش می‌کنیم در اولین فرصت، این همایش دو روزه با مشارکت و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برگزار شود.

بسته‌های جذاب سرمایه‌گذاری شرط جذب بخش خصوصی

در ادامه این بازدید، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان نیز با اشاره به‌ضرورت تغییر رویکرد در جذب سرمایه‌گذار گفت: ما باید بسته‌های سرمایه‌گذاری جذاب برای سرمایه‌گذاران تهیه کنیم و صرفاً با بسته‌های حفاظتی نمی‌توان سرمایه‌گذار را به حضور در این مناطق ترغیب کرد.

فریدون فعالی افزود: لازم است در کنار حفظ و صیانت از منابع طبیعی، ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری پارک‌های جنگلی و مناطق مستعد به‌گونه‌ای تعریف شود که انگیزه لازم برای ورود سرمایه‌گذار فراهم شود.

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