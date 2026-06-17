۸ آیین عاشورایی گلستان در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شده است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی امروز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) بیان کرد: آیین‌های عزاداری محرم در گلستان، علاوه بر جنبه‌های مذهبی، بخشی از هویت فرهنگی و میراث معنوی این استان به شمار می‌روند که طی سالیان متمادی در میان اقوام و جوامع محلی حفظ و منتقل شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: آیین‌های طوق‌بندان، چهل‌منبر، حسن حسین‌خوانی، سینه‌زنی کمر به کمر، نخل‌پا، بنی‌اسد، دسته چوبی و صبح روسیاه از جمله آیین‌های مذهبی مرتبط با ماه محرم در استان گلستان هستند که در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده‌اند.

او با تأکید بر اهمیت پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس گفت: این آیین‌ها جلوه‌ای از ارادت مردم گلستان به فرهنگ عاشورا و نمادی از همبستگی اجتماعی، باورهای دینی و هویت فرهنگی جوامع محلی هستند که حفاظت و ترویج آن‌ها از وظایف مهم حوزه میراث‌فرهنگی به شمار می‌رود.

فعالی خاطرنشان کرد: ثبت ملی این آیین‌ها زمینه مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان، انتقال ارزش‌های معنوی به نسل‌های آینده و تقویت گردشگری مذهبی در گلستان فراهم کرده است.

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