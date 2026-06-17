بهگزارش میراثآریا، همزمان با هفته صنایعدستی، روز سهشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ نمایشگاه صنایعدستی با حضور سلیمان هاشمی فرماندار شهرستان گنبدکاووس، مریم حاجیابراهیمی معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان، جمعی از مسئولان و هنرمندان صنایعدستی در خانه صنایعدستی البسه محلی گلتن شهرستان گنبدکاووس افتتاح شد و آغاز به کار کرد.
در این نمایشگاه، صنعتگران و هنرمندان رشتههای مختلف صنایعدستی ازجمله رودوزیهای سنتی، سوزندوزی ترکمن، نمدمالی، ابریشمبافی، زیورآلات سنتی ترکمن، خراطی چوب، سفال و سرامیک، پوشاک سنتی و چرم حضور داشتند و آثار و محصولات تولیدی خود را به بازدیدکنندگان عرضه کردند.
این نمایشگاه باهدف معرفی توانمندیهای هنرمندان صنایعدستی، حمایت از تولیدکنندگان، توسعه بازار فروش محصولات و آشنایی بیشتر مردم با ظرفیتهای صنایعدستی استان گلستان برپا شده است.
برپایی چنین نمایشگاههایی نقش مهمی در معرفی هویت فرهنگی، تقویت اقتصاد خلاق و حمایت از اشتغال هنرمندان صنایعدستی دارد و فرصتی برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با مخاطبان و خریداران فراهم میکند.
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