۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۳

نمایشگاه صنایع‌دستی در خانه صنایع‌دستی البسه محلی گنبدکاووس برپا شد

نمایشگاه صنایع‌دستی در خانه صنایع‌دستی البسه محلی گنبدکاووس برپا شد

هم‌زمان با هفته صنایع‌دستی، نمایشگاه صنایع‌دستی با حضور فرماندار گنبدکاووس، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی گلستان، جمعی از مسئولان و هنرمندان در خانه صنایع‌دستی البسه محلی گل‌تن این شهرستان در شرق استان برپا شد.

به‌گزارش میراث‌آریا، هم‌زمان با هفته صنایع‌دستی، روز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ نمایشگاه صنایع‌دستی با حضور سلیمان هاشمی فرماندار شهرستان گنبدکاووس، مریم حاجی‌ابراهیمی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان، جمعی از مسئولان و هنرمندان صنایع‌دستی در خانه صنایع‌دستی البسه محلی گل‌تن شهرستان گنبدکاووس افتتاح شد و آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه، صنعتگران و هنرمندان رشته‌های مختلف صنایع‌دستی ازجمله رودوزی‌های سنتی، سوزن‌دوزی ترکمن، نمدمالی، ابریشم‌بافی، زیورآلات سنتی ترکمن، خراطی چوب، سفال و سرامیک، پوشاک سنتی و چرم حضور داشتند و آثار و محصولات تولیدی خود را به بازدیدکنندگان عرضه کردند.

این نمایشگاه باهدف معرفی توانمندی‌های هنرمندان صنایع‌دستی، حمایت از تولیدکنندگان، توسعه بازار فروش محصولات و آشنایی بیشتر مردم با ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان گلستان برپا شده است.

برپایی چنین نمایشگاه‌هایی نقش مهمی در معرفی هویت فرهنگی، تقویت اقتصاد خلاق و حمایت از اشتغال هنرمندان صنایع‌دستی دارد و فرصتی برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با مخاطبان و خریداران فراهم می‌کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032702475
ابوالفضل آذری
دبیر مریم قربانی‌نیا

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