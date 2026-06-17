بهگزارش خبرنگار میراثآریا، روز سهشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ همزمان با هفته صنایعدستی و با حضور علی رزاقی معاون برنامهریزی و توسعه اقتصادی فرمانداری شهرستان گنبدکاووس، مریم حاجیابراهیمی معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان، بایرام گلدی دیانی شهردار منطقه ۲ گنبدکاووس، بهنام عضو شورای اسلامی شهر، مریم آقآتابای رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گنبدکاووس، مقداد کریمی رئیس هیئتمدیره اتحادیه تعاونی صنایعدستی استان و جمعی از هنرمندان صنایعدستی، فروشگاه صنایعدستی شهرستان گنبدکاووس به بهرهبرداری رسید.
این فروشگاه بااعتباری بالغبر ۲۰ میلیارد ریال راهاندازی شده و باهدف عرضه و معرفی تولیدات هنرمندان صنایعدستی و حمایت از فعالان این حوزه فعالیت خود را آغاز کرده است.
در ادامه برنامههای هفته صنایعدستی، خانه صنایعدستی سفال در مجموعه فرهنگی- هنری بسکی شهرستان گنبدکاووس افتتاح شد. این مجموعه باهدف احیا و باززندهسازی سفالینههای دشت جرجان ایجادشده و در آن الگوسازی با استفاده از نقوش و فرم ظروف و اشیای سفالینه تاریخی جرجان انجام میشود.
خانه صنایعدستی سفال بااعتباری بالغبر ۴۰ میلیارد ریال ایجاد شده و زمینه اشتغال مستقیم سه نفر را فراهم کرده است.
همچنین نمایشگاه تخصصی رودوزیهای سنتی استان گلستان در محل بنیاد علمی دکتر بسکی گنبدکاووس برپا شد. در این نمایشگاه آثار هنرمندان استان در رشتههای مختلف رودوزیهای سنتی به نمایش درآمده و ظرفیتها، توانمندیها و تنوع هنرهای سنتی گلستان به علاقهمندان معرفی شد.
این برنامهها در راستای گرامیداشت هفته صنایعدستی، حمایت از هنرمندان، توسعه بازار فروش محصولات صنایعدستی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان گلستان برگزار شد.
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