به‌گزارش میراث‌آریا، سید نجیب حسینی نماینده مردم شرق استان گلستان در مجلس شورای اسلامی و فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان امروز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ باهدف بررسی مسائل و مشکلات مرکز تخصصی ابریشم‌بافی روستای چمانی شهرستان مینودشت از این مجموعه بازدید کردند.

این مرکز که یکی از مراکز مجهز ابریشم‌بافی در شهرستان مینودشت به شمار می‌رود، طی مدتی به دلیل برخی مشکلات از چرخه فعالیت خارج‌شده و امکان بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های آن در مسیر توسعه صنایع‌دستی منطقه فراهم نبود.

در جریان این بازدید، فریدون فعالی با تأکید بر اهمیت حفظ و توسعه هنر اصیل ابریشم‌بافی در منطقه، دستور واگذاری این کارگاه به یکی از فعالان و هنرمندان حوزه نوغانداری و ابریشم‌بافی را صادر کرد تا زمینه راه‌اندازی مجدد و بازگشت آن به چرخه تولید فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: با توجه به حضور هنرمندان توانمند و فعال در حوزه ابریشم‌بافی در روستای چمانی، تصمیم گرفته شد این کارگاه در اختیار آقای کرامتلو از فعالان ابریشم‌بافی قرار گیرد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، فعالیت این مرکز دوباره آغاز شود.

او افزود: این مجموعه از امکانات و تجهیزات مناسبی برخوردار است و با رفع موانع موجود می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صنایع‌دستی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی روستا ایفا کند.

فعالی همچنین از آمادگی این اداره‌کل برای حمایت از توسعه این مرکز خبر داد و بیان کرد: امکان بهره‌مندی از تسهیلات و حمایت‌های مختلف برای توسعه و تجهیز بیشتر این کارگاه وجود دارد و اداره‌کل آمادگی دارد در راستای تقویت زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تولید، همکاری‌های لازم را انجام دهد.

نماینده مردم شرق گلستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان مینودشت در حوزه صنایع‌دستی گفت: شهرستان مینودشت به‌ویژه در زمینه ابریشم‌بافی از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردار است و هنرمندان توانمند و پرتلاشی در روستای چمانی مشغول فعالیت هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند.

سید نجیب حسینی افزود: برای هرگونه همکاری، هماهنگی و حمایت لازم در راستای راه‌اندازی مجدد این مرکز و توسعه فعالیت‌های آن آمادگی کامل وجود دارد و تلاش خواهیم کرد با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مرکز تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های آن برای اشتغال و تولید فراهم شود.

مرکز تخصصی ابریشم‌بافی روستای چمانی از جمله ظرفیت‌های مهم صنایع‌دستی شرق گلستان به شمار می‌رود که احیای مجدد آن می‌تواند ضمن حفظ هنر بومی و سنتی ابریشم‌بافی، زمینه اشتغال پایدار هنرمندان و توسعه اقتصادی این روستا را فراهم کند.

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