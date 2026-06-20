به گزارش میراث‌آریا، جلسه بررسی مسائل و مشکلات منطقه نمونه گردشگری ناهارخوران شهرستان گرگان روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور سیدمهدی مهیایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و حمید نیکزاد رئیس انجمن حرفه‌ای واحدهای پذیرایی استان در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های بالای سرمایه‌گذاری در محور گردشگری ناهارخوران، گفت: در سال‌های اخیر تقاضاهای متعددی برای ایجاد و توسعه تأسیسات گردشگری در این محور به اداره‌کل میراث‌فرهنگی ارائه شده است، اما برخی محدودیت‌ها و ابهامات موجود در فرآیندهای صدور مجوز، روند سرمایه‌گذاری را با چالش مواجه کرده است.

فریدون فعالی بر ضرورت تدوین ضوابط مشخص و ایجاد سازوکارهای اجرایی برای تسهیل سرمایه‌گذاری‌های قانونی تأکید کرد و افزود: باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه‌گذاران دارای طرح و برنامه مشخص بتوانند در چارچوب قوانین و ضوابط، فعالیت خود را آغاز کنند و زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری منطقه فراهم شود.

او همچنین خواستار تهیه و تکمیل طرح جامع گردشگری منطه نمونه گردشگری ناهارخوران شد و تصریح کرد: تدوین طرح‌های مطالعاتی و تعیین ضوابط اجرایی می‌تواند مسیر اخذ مجوزهای لازم و اجرای پروژه‌های گردشگری را تسهیل کند.

فعالی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه زیرساخت‌ها را از مهم‌ترین نیازهای محور گردشگری ناهارخوران دانست و بر ضرورت رفع مشکلات گازرسانی برخی واحدهای گردشگری این منطقه تأکید کرد.

در ادامه، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان نیز با تأکید بر اهمیت گردشگری در توسعه اقتصادی استان، گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری‌های قانونی و تسهیل فرآیندهای اجرایی در حوزه گردشگری از اولویت‌های مدیریت استان است.

سیدمهدی مهیایی با اشاره به محدودیت‌ها و ضوابط موجود در محور ناهارخوران و زیارت افزود: بخش قابل توجهی از این محدودیت‌ها ناشی از مسائل و مشکلات گذشته در حوزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز بوده است، اما در عین حال باید راهکارهای قانونی برای تسهیل سرمایه‌گذاری‌های مجاز و مرتبط با گردشگری دنبال شود.

او پیشنهاد کرد پرونده‌های سرمایه‌گذاری گردشگری پس از طی مراحل کارشناسی و استانی در چارچوب ضوابط قانونی برای اخذ تأییدات لازم به مراجع ذی‌ربط ارسال شوند و همزمان روند تهیه طرح جامع گردشگری محور ناهارخوران نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان همچنین بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله گازرسانی به واحدهای گردشگری این محور تأکید کرد.

در ادامه جلسه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران واحدهای گردشگری نیز دیدگاه‌ها و مسائل خود را مطرح کردند و پس از بحث و تبادل‌نظر، تصمیماتی در راستای پیگیری موضوعات مطرح‌شده و تسهیل روند توسعه گردشگری در محور ناهارخوران اتخاذ شد.

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