به گزارش خبرگزاری میراث آریا، نشست خصصی بررسی مسائل، چالش‌ها و برنامه‌های پایگاه جهانی بیابان لوت سیستان و بلوچستان در روز ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ با هدف بررسی مهم‌ترین نیازها، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای حفاظت، مدیریت و توسعه پایدار عرصه‌های ثبت جهانی بیابان لوت در محدوده استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

در این جلسه، موضوعاتی از جمله تشکیل شورای راهبردی بیابان لوت با هدف افزایش هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط، تشکیل کمیته‌های تخصصی ویژه بیابان لوت برای بررسی و پیگیری موضوعات فنی، مدیریتی و حفاظتی و همچنین تشکیل کارگروه تخصصی بررسی و رفع مشکلات زیرساختی از طریق طرح موضوع در کارگروه امور زیربنایی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت همکاری و مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی استان در راستای رفع موانع موجود، تأمین و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز، ارتقای سطح حفاظت از عرصه‌های ثبت جهانی و جبران کمبودهای موجود تأکید شد.

بررسی مسائل مرتبط با حفاظت و صیانت از ارزش برجسته جهانی، بیابان لوت، تقویت ساختار مدیریتی پایگاه، پیگیری تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز و تدوین برنامه‌های اجرایی برای ارتقای مدیریت این اثر ثبت جهانی از دیگر محورهای این نشست بود.

در ادامه، موضوع برگزاری همایش بین‌المللی بیابان لوت در زاهدان به عنوان یکی از رویدادهای علمی و تخصصی مهم در دستور کار قرار گرفت. این همایش با هدف معرفی ظرفیت‌های جهانی، علمی، پژوهشی، گردشگری و سرمایه‌گذاری بیابان لوت و با مشارکت دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی، متخصصان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی برنامه‌ریزی خواهد شد.

در پایان این نشست، بر تداوم پیگیری مصوبات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و استانی و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی به منظور حفاظت، معرفی و توسعه پایدار میراث جهانی بیابان لوت در استان سیستان و بلوچستان تأکید شد.

انتهای پیام/