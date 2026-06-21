به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراث آریا، حجت‌الاسلام حسین‌علی آیتی روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: جمعی از خادمیاران و اعضای هیأت‌های مذهبی استان سیستان و بلوچستان با حضور در حرم مطهر رضوی، آیین‌های بومی سوگواری این منطقه را اجرا کردند.

دبیر کانون تخصصی تبلیغ دینی خدمت رضوی سیستان وبلوچستان افزود: در این مراسم آیین سنتی مشعل‌گردانی به‌عنوان یکی از رسوم شناخته‌شده عزاداری در منطقه سیستان برگزار شد و در ادامه نیز برنامه‌هایی همچون سخنرانی، رجزخوانی با گویش سیستانی و سینه‌زنی اجرا شد که با استقبال زائران و عزاداران حاضر در صحن قدس همراه بود.

او با اشاره به تداوم حضور هیئت عزاداری استان در این برنامه تصریح کرد: آیین‌های عاشورایی سیستان برای چهارمین سال در حرم مطهر رضوی اجرا شد.

دبیر کانون تخصصی تبلیغ دینی خدمت رضوی استان همچنین خاطرنشان کرد: این مراسم با همکاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان به‌صورت زنده از شبکه استانی هامون پخش شد.

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