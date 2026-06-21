۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۰

روایت آیین‌های عاشورایی سیستان در حرم مطهر رضوی برای چهارمین سال پیاپی

روایت آیین‌های عاشورایی سیستان در حرم مطهر رضوی برای چهارمین سال پیاپی

دبیر کانون تخصصی تبلیغ دینی خدمت رضوی سیستان وبلوچستان گفت: آیین‌های سنتی عزاداری مردم سیستان هم‌زمان با ششم ماه محرم و برای چهارمین سال پیاپی در قالب ویژه‌برنامه «عزاداری اقوام و استان‌ها» در صحن قدس حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراث آریا، حجت‌الاسلام حسین‌علی آیتی روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: جمعی از خادمیاران و اعضای هیأت‌های مذهبی استان سیستان و بلوچستان با حضور در حرم مطهر رضوی، آیین‌های بومی سوگواری این منطقه را اجرا کردند.

دبیر کانون تخصصی تبلیغ دینی خدمت رضوی سیستان وبلوچستان افزود: در این مراسم آیین سنتی مشعل‌گردانی به‌عنوان یکی از رسوم شناخته‌شده عزاداری در منطقه سیستان برگزار شد و در ادامه نیز برنامه‌هایی همچون سخنرانی، رجزخوانی با گویش سیستانی و سینه‌زنی اجرا شد که با استقبال زائران و عزاداران حاضر در صحن قدس همراه بود.

او با اشاره به تداوم حضور هیئت عزاداری استان در این برنامه تصریح کرد: آیین‌های عاشورایی سیستان برای چهارمین سال در حرم مطهر رضوی اجرا شد.

دبیر کانون تخصصی تبلیغ دینی خدمت رضوی استان همچنین خاطرنشان کرد: این مراسم با همکاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان به‌صورت زنده از شبکه استانی هامون پخش شد.

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کد خبر 1405033102811
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مرضیه امیری

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