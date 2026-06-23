به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز سه شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: از آیینهای معنوی که هرساله با فرارسیدن ماه محرم در روزهای تاسوعا و عاشورا در سرخه برگزار میشود، مراسم خیمهسوزان است.
مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سرخه افزود: مراسم خیمهسوزان روز نهم محرم بر اساس حمله و آغاز درگیری در صحرای کربلا انجام میشود و خیمهسوزان روز دهم محرم بر اساس غارت و اسارت خاندان امام حسین (ع) انجام میشود.
او بیان کرد: دسته عزاداری عرب بهعنوان یکی از آیینهای محرم که در آن افرادی با لباس عرب با اشعار مخصوص در قالب دسته سینهزنی در روزهای تاسوعا و عاشورا بهطرف قتلگاه یا آیین خیمهسوزان میروند.
عربی اظهار کرد: آیین خیمهسوزان اوج قساوت و وحشیگری سپاه عمر بن سعد و ابن زیاد را در واقعه عاشورا به تصویر میکشد و این مراسم معنوی به شماره ۲۳۴۱ در سال ۱۳۹۹ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
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