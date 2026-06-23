صدور ۲موافقت اصولی برای تأسیسات گردشگری در شهرستان شاهرود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز سه شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه، دو موافقت اصولی برای احداث تأسیسات گردشگری در شهرستان شاهرود صادر شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: این ۲ موافقت اصولی شامل احداث یک مجتمع گردشگری و احداث یک سفره‌خانه سنتی است که می‌تواند نقش مؤثری در تقویت خدمات گردشگری و پذیرایی در شهرستان ایفا کند.

او با اشاره به اهمیت صدور این مجوزها تصریح کرد: توسعه تأسیسات گردشگری از مهم‌ترین زیرساخت‌های رونق سفر و افزایش ماندگاری گردشگران در منطقه به شمار می‌رود و صدور این موافقت‌های اصولی، گامی مهم در مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری شاهرود است.

رضویان تصریح کرد: مجموع حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این دو طرح، ۲ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال است که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب شهرستان برای جذب سرمایه‌گذاران در بخش گردشگری است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود از طرح‌های دارای توجیه و اثرگذار در حوزه گردشگری حمایت می‌کند و تلاش دارد با تسهیل روندهای قانونی، زمینه توسعه هرچه بیشتر این بخش را فراهم کند.

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