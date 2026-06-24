به گزارش خبرنگار میراثآریا، احمد دیناری با تأکید بر اهمیت جذب سرمایهگذار در پروژههای میراثفرهنگی، اظهار کرد: در راستای تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری در خراسان شمالی، از مجموع ۱۲۱ بسته سرمایهگذاری بینام تعریف شده در استان، تاکنون ۳۶ بسته به سرمایهگذاران واگذار شده است که ۸ مورد از آنها مستقیماً به حوزه گردشگری تعلق دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی افزود: رویکرد بستههای سرمایهگذاری بینام، برداشتن موانع پیشروی فعالان اقتصادی است و با اخذ تمامی استعلامهای لازم، فرآیند سرمایهگذاری تسهیل شده است.
دیناری با برشمردن مزایای این بستهها برای پروژههای میراثفرهنگی و گردشگری، تصریح کرد: تسریع در صدور مجوزها، کاهش قابل توجه هزینهها و زمانِ رسیدن به مرحله اجرا، و همچنین افزایش جذابیت پروژهها برای بخش خصوصی از مهمترین نتایج اجرای این طرح هاست.
او در پایان خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است تا با بهرهگیری از این ظرفیت، زیرساختهای میراثی و گردشگری استان را با مشارکت بخش خصوصی ارتقا داده و زمینه رونق اقتصادی و اشتغالزایی پایدار را فراهم کنیم.
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