به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد دیناری بیان کرد: اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خراسان شمالی موفق شد با جذب ۲۹۱ میلیارد ریال اعتبار مربوط به بند ۷_۲ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با عاملیت بانک ملی، رتبه چهارم کشوری را از آن خود کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی افزود: از این مبلغ، ۱۷۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به ۱۶۴ پرونده در رشتههای گلیمبافی، چرم دوزی سنتی، اقامتگاههای بوم گردی، رودوزی سنتی، چوب و دبگر رشتهها اختصاص یافت و این پروندهها موفق به دریافت تسهیلات شدند.
دیناری همچنین اشاره کرد که در توزیع این اعتبارات در سطح استان، شهرستانهای بجنورد و اسفراین با بیشترین تعداد پرونده و حجم اعتبار، بیشترین سهم را از این طرح داشتند.
او گفت: این دستاورد مدیریتی، گامی مهم در جهت تقویت زیرساختهای تولیدی صنایع دستی و گسترش ظرفیتهای اقامتگاهی در استان خراسان شمالی محسوب میشود که میتواند منجر به ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در مناطق هدف شود.
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