به گزارش خبرنگار میراثآریا، واحدهای تولیدی و عرضه صنایعدستی که با بهرهگیری از تسهیلات تبصره ۱۵ راهاندازی شدهاند، با هدف توسعه اشتغال و تقویت زیرساختهای بومی شهرستان شیروان روز سهشنبه ۲۶ خردادماه به بهرهبرداری رسیدند.
در این مراسم، با توجه به ظرفیتهای قابلتوجه یکی از کارگاههای رشته سفال و سرامیک، مقرر شد این واحد به خانه صنایعدستی ارتقا یابد. در راستای حمایت از این صنعتگران، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان نیز مواد اولیه مورد نیاز این کارگاه را به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال بهصورت رایگان تأمین و در اختیار این مجموعه قرار میدهد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی در این بازدید، ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدات هنرمندان محلی، توسعه اینگونه کارگاهها را گامی مؤثر در برای تکمیل زنجیره ارزش و رونق اقتصاد هنرهای سنتی در شهرستان شیروان دانست.
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