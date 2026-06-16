به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد سینائیان امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: این اداره با هدف ترویج و زنده نگه داشتن هنرهای بومی، شامگاه یکشنبه ۲۳ خردادماه، برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای را در تجمعات شبانه مردم در میادین اصلی شهر برگزار کرد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شیروان ادامه داد: در این ورکشاپ‌های آموزشی که با استقبال شهروندان همراه بود، رشته‌های صنایع‌دستی شامل چرم‌دوزی، کلاه‌پشمی، رودوزی الحاقی و گلیم‌بافی به علاقه‌مندان آموزش داده شد.

سینائیان هدف از اجرای این طرح را استفاده از فضاهای عمومی و پررفت‌وآمد شهری برای انتقال دانش و مهارت‌های صنایع‌دستی دانست و افزود: این اقدام علاوه بر ایجاد فضایی فرهنگی و جذاب برای خانواده‌ها، می‌تواند به افزایش آشنایی شهروندان با ظرفیت‌های صنایع‌دستی و فراهم شدن زمینه اشتغال و درآمدزایی برای علاقه‌مندان این حوزه کمک کند.

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