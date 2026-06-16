۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۳

کارگاه زنده صنایع‌دستی در تجمعات شبانه مردم شیروان برگزار شد

کارگاه زنده صنایع‌دستی در تجمعات شبانه مردم شیروان برگزار شد

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شیروان گفت: در راستای ترویج هنرهای سنتی و آموزش صنایع‌دستی، این اداره اقدام به برگزاری ورکشاپ‌های آموزشی در تجمعات شبانه مردم در میادین اصلی شهر کرده است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد سینائیان امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: این اداره با هدف ترویج و زنده نگه داشتن هنرهای بومی، شامگاه یکشنبه ۲۳ خردادماه، برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای را در تجمعات شبانه مردم در میادین اصلی شهر برگزار کرد.
سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شیروان ادامه داد: در این ورکشاپ‌های آموزشی که با استقبال شهروندان همراه بود، رشته‌های صنایع‌دستی شامل چرم‌دوزی، کلاه‌پشمی، رودوزی الحاقی و گلیم‌بافی به علاقه‌مندان آموزش داده شد.
سینائیان هدف از اجرای این طرح را استفاده از فضاهای عمومی و پررفت‌وآمد شهری برای انتقال دانش و مهارت‌های صنایع‌دستی دانست و افزود: این اقدام علاوه بر ایجاد فضایی فرهنگی و جذاب برای خانواده‌ها، می‌تواند به افزایش آشنایی شهروندان با ظرفیت‌های صنایع‌دستی و فراهم شدن زمینه اشتغال و درآمدزایی برای علاقه‌مندان این حوزه کمک کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032602432
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

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