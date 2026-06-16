تولید ۳مستند دوتار، مرزبانان و نوغانداری خراسان شمالی کلید خورد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجموعه سه مستند فاخر با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و اجتماعی خراسان شمالی در دستور کار قرار گرفته و تلاش دارد روایتگر بخشی از هویت و داشتههای ارزشمند این استان باشد.
مستند «دوتار» به پیشینه موسیقی مقامی و هنر نوازندگان این ساز اصیل ایرانی میپردازد و نقش آن را در فرهنگ و آیینهای مردم خراسان شمالی به تصویر میکشد.
مستند «مرزبانان» نیز با نگاهی مستند و واقعگرایانه، ایثار، رشادت و تلاش نیروهای حافظ امنیت در پاسداری از مرزهای کشور را روایت خواهد کرد.
در سومین اثر، موضوع نوغانداری و پرورش کرم ابریشم به عنوان یکی از فعالیتهای دیرینه و ظرفیتهای اقتصادی روستاهای خراسان شمالی مورد توجه قرار گرفته و فرآیند تولید ابریشم، زندگی نوغانداران و اهمیت این صنعت بومی به تصویر کشیده میشود.
این سه مستند با همکاری ایرنا خراسان شمالی و بهرهگیری از توان مستندسازان حرفهای در حال تولید است و پیشبینی میشود پس از پایان مراحل تصویربرداری و تدوین، در جشنوارهها و رسانههای ملی و بینالمللی به نمایش درآید.
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