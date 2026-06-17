به گزارش خبرنگار میراثآریا، عبدالله سهرابی با اعلام خبر تصویب سه طرح سرمایهگذاری جدید در حوزه گردشگری با حجم سرمایهگذاری ۱۸۰۰ میلیارد ریال و پیشبینی اشتغال ۴۵ نفر در شهرستانهای بجنورد و فاروج افزود: دومین جلسه کمیته فنی سرمایهگذاری گردشگری استان در سال ۱۴۰۵ دوشنبه ۲۵ خردادماه با هدف توسعه زیرساختهای گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار برگزار شد که در آن با اجرای این سه طرح جدید موافقت به عمل آمد.
رئیس اداره سرمایهگذاری و توسعه گردشگری خراسان شمالی همچنین به تمدید موافقت اصولی چهار طرح سرمایهگذاری گردشگری دیگر پس از بررسیهای کارشناسی اشاره کرد و گفت: این تصمیمات در راستای حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و تسهیل فرآیند صدور مجوزها اتخاذ شده است.
او تقویت زیرساختهای اقامتی، پذیرایی، تفریحی و سرگرمی و ارتقای سطح خدمات در حوزه گردشگری را از اولویتهای اصلی این کمیته برشمرد.
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