به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست تخصصی روز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه که با هدف بررسی راهکارهای نوین در حوزه اقتصاد هنر تشکیل شد، احمد دیناری اظهار کرد: هفته صنایع‌دستی فرصتی ارزشمند برای بازنگری در ظرفیت‌های هنری و پیوند آن با اقتصاد گردشگری است.

دیناری با تأکید بر پتانسیل بالای شهرستان شیروان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی افزود: هدف ما از برگزاری این نشست‌ها، تعامل مستقیم با هنرمندان و هموار کردن مسیر بازاریابی محصولات است؛ چرا که راه رسیدن به بازارهای پایدار، ارتباط مستقیم با صنعت گردشگری و توانمندسازی صنعتگران در دوره‌های آموزشی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با اعلام خبر برنامه‌ریزی برای برگزاری ۱۰ نشست مشابه با رویکرد اقتصادی در ۱۰ شهرستان خراسان شمالی در سال ۱۴۰۵، خاطرنشان کرد: صنایع‌دستی متکی بر خلاقیت شخصی است و هنرمندان شیروانی می‌توانند با تقویت میزبانی و تعامل با تشکل‌ها، درهای جدیدی را به سوی رونق اقتصادی این منطقه بگشایند.

در پایان این رویداد که با تجلیل از هنرمندان برتر شیروان همراه بود، از یک نوآوری منحصربه‌فرد در صنعت سازسازی رونمایی شد؛ «دوتار دوقلو» اثر هنرمند چیره‌دست، خسرو حداد با طراحی خلاقانه خود (یک کاسه با دو دسته مجزا) که تحسین حاضران را برانگیخت.

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