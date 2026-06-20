به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی عابدی گفت: خانه صنایع‌دستی شهرستان اسفراین ۲۷ خردادماه با هدف حمایت از هنرمندان، توسعه تولیدات بومی و تقویت بازار فروش محصولات صنایع‌دستی شهرستان راه‌اندازی شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اسفراین ادامه داد: این خانه صنایع‌دستی از تسهیلات حمایتی بهره‌مند شده و مواد اولیه مورد نیاز آن نیز از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی تأمین شده است.

عابدی با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای فعالان این حوزه اظهار کرد: راه‌اندازی خانه‌های صنایع‌دستی می‌تواند زمینه عرضه مستقیم تولیدات هنرمندان، ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد محلی را فراهم کند.

او همچنین تأکید کرد: حمایت از هنرمندان و توسعه ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان از اولویت‌های این اداره است و این روند با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ادامه خواهد داشت.