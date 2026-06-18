۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۹

مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی:

بسته آماده سرمایه‌گذاری در اسفراین به متقاضیان واگذار می‌شود

بسته آماده سرمایه‌گذاری در اسفراین به متقاضیان واگذار می‌شود

نشست سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری شهرستان اسفراین با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، برخی از مدیران اداران شهرستان اسفراین، شهردار و شورای شهر و سرمایه‌گذاران و فعالان گردشگری برگزار شد و در آن بر آماده بودن ۶ بسته سرمایه‌گذاری، توسعه گردشگری بلقیس و تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها تأکید شد.

به گزارش میراث‌آریا، احمد دیناری روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه در نشست تخصصی فعالان گرشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری شهرستان اسفراین گفت: ۶ بسته آماده سرمایه‌گذاری در این شهرستان وجود دارد که می‌توانیم آنها را به متقاضیان واگذار کنیم.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با بیان اینکه مجموعه تاریخی بلقیس یکی از برنامه‌های عملیاتی و ویژه اداره‌کل در سال ۱۴۰۵ است، افزود: برای اجرای برنامه‌های مرتبط با این مجموعه، درخواست ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار شده است.
او همچنین از بررسی تابلوهای راهنمای گردشگری و بسته‌های سرمایه‌گذاری اسفراین در میز گردشگری شهری خبر داد و گفت: این موضوع با هدف تسهیل مسیر سرمایه‌گذاران و معرفی بهتر ظرفیت‌های شهرستان در دستور کار قرار دارد.
دیناری با تأکید بر ضرورت همکاری شهرداری‌ها با اداره‌کل میراث‌فرهنگی و دیگر دستگاه‌های مرتبط اظهار کرد: بخشودگی عوارض صدور پروانه ساختمانی می‌تواند زمینه حضور و فعالیت بیشتر سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری شهر اسفراین را فراهم کند.
مدیرکل میراث‌فرهنگی استان خراسان شمالی در ادامه، تعامل فعالان گردشگری با ادارات میراث‌فرهنگی شهرستان را مهم دانست و گفت: تحول در این حوزه باید از خودمان آغاز شود و نگاه ما نیز باید نگاهی تحولی باشد.

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کد خبر 1405032902620
نوشین سبحانی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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