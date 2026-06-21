به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای تقویت ساختار اجرایی و با هدف تسریع در فرآیندهای توسعه‌ای حوزه گردشگری و جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری در استان، عبدالله سهرابی که پیش از این رئیس اداره سرمایه گذاری بود به عنوان سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری این اداره‌کل منصوب شد.

انتصاب سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری خراسان شمالی روز شنبه ۳۰ خردادماه با امضای احمد دیناری، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان صورت گرفت.

انتظار می‌رود با این تغییر ساختاری، همسو با برنامه‌های اعلام شده برای سال ۱۴۰۵، تعامل میان بخش خصوصی و حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی تقویت شده و فرآیند تبدیل ظرفیت‌های میراثی، صنایع‌دستی و گردشگری به فرصت‌های اقتصادی با شتاب بیشتری به پیش برود.

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