۲ تیر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۲

موفقیت خراسان شمالی در جذب اعتبارات قرض‌الحسنه اشتغال صنایع دستی با عاملیت بانک تجارت

موفقیت خراسان شمالی در جذب اعتبارات قرض‌الحسنه اشتغال صنایع دستی با عاملیت بانک تجارت

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی گفت: خراسان شمالی در اجرای تفاهم‌نامه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بنیاد علوی برای جذب اعتبارات منابع قرض‌الحسنه اشتغال جز ۷-۲ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با عاملیت بانک تجارت، موفق به جذب اعتبارات مناسبی شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری امروز سه‌شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: در چارچوب اجرای تفاهم‌نامه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بنیاد علوی در حوزه جذب اعتبارات منابع قرض‌الحسنه اشتغال جز ۷-۲ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و با عاملیت بانک تجارت، خراسان شمالی توانست رتبه پنجم را در جذب این اعتبارات به خود اختصاص دهد.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی افزود: مبلغ اعتبار اختصاص‌یافته در این بخش ۲۰۳ هزار میلیون ریال بوده که از این میزان، ۱۲۰ فقره تسهیلات در رشته‌های مرتبط با صنایع‌دستی و برای فعالان حوزه گردشگری پرداخت شده است.
دیناری ادامه داد در مجموع پرداختی این تسهیلات ۱۲۸ هزار و ۷۵۰ میلیون ریال بوده که نقش مؤثری در حمایت از اشتغال، توسعه کسب‌وکارهای خرد و تقویت فعالیت‌های مرتبط با صنایع‌دستی و گردشگری استان داشته است.
او تأکید کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌های حمایتی می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و افزایش توان اقتصادی فعالان این دو حوزه در استان باشد.

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کد خبر 1405040200171
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

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