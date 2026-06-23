به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری امروز سه‌شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: در چارچوب اجرای تفاهم‌نامه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بنیاد علوی در حوزه جذب اعتبارات منابع قرض‌الحسنه اشتغال جز ۷-۲ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و با عاملیت بانک تجارت، خراسان شمالی توانست رتبه پنجم را در جذب این اعتبارات به خود اختصاص دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی افزود: مبلغ اعتبار اختصاص‌یافته در این بخش ۲۰۳ هزار میلیون ریال بوده که از این میزان، ۱۲۰ فقره تسهیلات در رشته‌های مرتبط با صنایع‌دستی و برای فعالان حوزه گردشگری پرداخت شده است.

دیناری ادامه داد در مجموع پرداختی این تسهیلات ۱۲۸ هزار و ۷۵۰ میلیون ریال بوده که نقش مؤثری در حمایت از اشتغال، توسعه کسب‌وکارهای خرد و تقویت فعالیت‌های مرتبط با صنایع‌دستی و گردشگری استان داشته است.

او تأکید کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌های حمایتی می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و افزایش توان اقتصادی فعالان این دو حوزه در استان باشد.

انتهای پیام/