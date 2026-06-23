به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری امروز سه‌شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵، با بیان این مطلب اظهار کرد: در نخستین روز از ماه تیر، تور آشناسازی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان با هدف معرفی ظرفیت‌های سرمایه گذاری میراث‌فرهنگی برگزار شد. در این رویداد، ۱۲ سرمایه‌گذار مستقر در استان با ظرفیت‌های گردشگری و میراثی آشنا شدند.

معرفی بسته‌های سرمه‌یه‌گذاری قره‌بیل و اسپاخو

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با اشاره به معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری در این تور گفت: یکی از محورهای اصلی این تور، معرفی بسته سرمایه‌گذاری رباط تاریخی قره‌بیل بود. این پروژه یک بسته مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان در موقعیت جغرافیایی بسیار استراتژیک در روستای قره‌بیل شهرستان گرمه واقع در حاشیه جاده اصلی گلستان به بجنورد است.

دیناری همچنین در ادامه به معرفی بسته سرمایه‌گذاری «نیایشگاه اسپاخو» در روستای اسپاخو در شهرستان سملقان پرداخت و افزود: این پروژه از طریق صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی در اختیار سرمایه‌گذاران متقاضی قرار خواهد گرفت.

حفاظت از میراث‌فرهنگی از طریق سرمایه‌گذاری

او تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم حوزه سرمایه‌گذاری را به سه حوزه تخصصی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی متصل کنیم؛ چرا که این سه حوزه می‌توانند موتور محرک اقتصاد استان خراسان شمالی باشند. وقتی یک بنای تاریخی در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، در واقع دو هدف همزمان محقق می‌شود: نخست، حفاظت و صیانت از آن بنا و دوم، احیا و معرفی بهتر آن در سطح استانی، ملی و بین المللی.

توسعه صنایع‌دستی؛ تمرکز بر توانمندسازی بخش خصوصی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی در بخش صنایع‌دستی نیز با اشاره به رویکرد حمایتی استان گفت: در بخش خانه‌های صنایع‌دستی، تمرکز ما بر توانمندسازی بخش خصوصی است. ما تلاش می‌کنیم با حمایت از صنعتگران و هنرمندانی که فضاهای مناسبی را برای تولید، آموزش و عرضه محصولات فراهم می‌کنند، مسیر دریافت مجوز خانه صنایع‌دستی را هموار کنیم.

وضعیت بسته‌های سرمایه‌گذاری در استان

دیناری در پایان با ارائه آماری از وضعیت بسته‌ها گفت: از مجموع ۱۵ بسته سرمایه‌گذاری گردشگری بی‌نام استان، تاکنون ۸ بسته واگذار شده و موافقت‌های اصولی بانام برای آنها صادر شده است و در حال حاضر ۷ بسته دیگر آماده واگذاری هستند. همچنین برنامه‌ریزی شده تا تورهای آشناسازی سالانه دو بار برگزار شود تا سرمایه‌گذاران با ظرفیت‌های استان آشنا شده و تزریق سرمایه به این بخش‌ها افزایش یابد.

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