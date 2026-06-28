به گزارش خبرنگار میراث آریا ، بهار محتشم امروز ۷ تیرماه ۱۴۰۵ در بررسی چرخه نگهداری و پایداری آثار گفت: فرآیند حفاظت از مرحله مشاهده و تحلیل ماهیت شیء آغاز شده و تا تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و کنترل‌شده ادامه می‌یابد.

مسئول آزمایشگاه و کارگاه حفاظت و مرمت اشیای تاریخی- فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی فارس تصریح کرد: هرگونه مداخله بر روی آثار باید بر پایه اصول علمی، به‌صورت مستند، برگشت‌پذیر و مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام شود.

محتشم با تشریح مراحل اجرایی افزود: پیش از آغاز هرگونه عملیات حفاظتی، وضعیت اثر از طریق روش‌های آزمایشگاهی، میکروسکوپی و آزمون‌های غیرمخرب مورد بررسی قرار می‌گیرد تا منشأ دقیق تخریب و نوع آسیب تحلیل شود. بر اساس این داده‌ها، طرح درمان یا حفاظت پیشگیرانه با رعایت اصل حداقل مداخله تدوین می‌شود.

او در ادامه مراحل اجرایی، از انتقال اشیا به کارگاه بر اساس اولویت‌های حفاظتی، انجام عملیات مستندنگاری، پاکسازی کنترل‌شده، پایدارسازی لایه‌های فرسوده و تثبیت ساختار خبر داد و تأکید کرد: پایش مستمر پارامترهای محیطی نظیر دما، رطوبت، نور و آلودگی، بخشی جدایی‌ناپذیر از این فرآیند است.

مسئول آزمایشگاه و کارگاه حفاظت و مرمت اشیای تاریخی- فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی فارس تأکید کرد که صرف برخورداری از تخصص کافی برای تضمین کیفیت حفاظت پایدار نیست، بلکه دسترسی به مواد استاندارد، تجهیزات آزمایشگاهی معتبر، فضای کنترل‌شده و تربیت مستمر نیروی متخصص، از ارکان تعیین‌کننده در این حوزه محسوب می‌شود.

محتشم با تأکید بر لزوم به‌روزرسانی مداوم دانش و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی، مرمت را فراتر از یک مهارت فنی و مکانیکی، یک مسئولیت هویتی، تاریخی و ملی دانست و افزود: هر تصمیم در حوزه مرمت، آینده یک شیء منحصربه‌فرد را برای دهه‌ها تعیین می‌کند. مأموریت اصلی ما، رساندن میراث ارزشمند به نسل‌های آینده با بالاترین سطح از وفاداری و بهترین شرایط نگهداری است.

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