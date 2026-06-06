به گزارش خبرنگار میراث آریا، ژیلا خدادادی با اشاره به نقش صنایعدستی در توسعه اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد خانواده اظهار کرد: یکی از مهمترین رویکردهای حمایتی در حوزه صنایعدستی، تسهیل دسترسی هنرمندان و تولیدکنندگان به منابع مالی است؛ موضوعی که میتواند به حفظ مشاغل موجود، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش ظرفیت تولید در این بخش منجر شود.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز افزود: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۰۱ طرح صنایعدستی با اعتباری بالغ بر ۴۱۶ میلیارد ریال از محل تسهیلات مشاغل خانگی به بانکهای عامل معرفی شدهاند که از این تعداد، ۱۲ طرح در قالب مشاغل خانگی پشتیبان و ۱۸۹ طرح به صورت مستقل برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شدهاند.
او با بیان اینکه صنایعدستی از معدود حوزههایی است که میتواند با حداقل سرمایهگذاری، زمینه اشتغال مؤثر را فراهم کند، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از فعالان این حوزه را زنان، هنرمندان بومی و صاحبان کسبوکارهای خانگی تشکیل میدهند و حمایت مالی از آنها علاوه بر ایجاد درآمد، به حفظ هنرهای سنتی و انتقال دانش بومی به نسلهای آینده کمک میکند.
معاون صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز ادامه داد: طرحهای معرفی شده در رشتههای متنوعی از جمله گلیمبافی، تولیدات چرمی دستدوز، صنایع چوبی، سفال، سفال سنتی لعابدار، تذهیب، قلمزنی و زیورآلات سنتی فعالیت دارند؛ رشتههایی که هر یک بخشی از هویت فرهنگی و هنری کشور را نمایندگی میکنند و در صورت برخورداری از حمایتهای لازم، ظرفیت حضور پررنگتر در بازارهای داخلی و حتی صادراتی را دارند.
این مسئول با اشاره به روند پرداخت تسهیلات گفت: تاکنون ۳۲۰ میلیارد ریال از تسهیلات مصوب به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده و فرآیند بررسی و پرداخت سایر پروندهها نیز از سوی بانکهای عامل در حال انجام است.
خدادادی تأکید کرد: پرداخت تسهیلات ابزاری برای توانمندسازی هنرمندان و تقویت چرخه تولید در صنایعدستی است. زمانی که یک هنرمند به سرمایه اولیه دسترسی پیدا میکند، امکان تأمین مواد اولیه، بهروزرسانی تجهیزات، افزایش تولید و توسعه بازار فروش برای او فراهم میشود.
او افزود: ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز در کنار حمایتهای اعتباری، برنامههایی در حوزه آموزش، بازاریابی، حضور در نمایشگاههای تخصصی و معرفی محصولات صنایعدستی استان به بازارهای جدید را نیز دنبال میکند تا زمینه پایداری مشاغل و افزایش سهم این بخش در اقتصاد فرهنگی استان فراهم شود.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان گفت: تداوم حمایت از فعالان صنایعدستی میتواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، به حفظ میراث ناملموس، رونق تولیدات بومی و افزایش انگیزه هنرمندان برای فعالیت در این عرصه منجر شود؛ ظرفیتی که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و حمایت هدفمند است.
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