خانه تاریخی ملایی ارسک شهرستان بشرویه در فهرست میراث ملی کشور ثبت شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدامیر سلیمانی رباطی در خصوص خانه تاریخی ملایی گفت: این بنای در گروه خانههای چهارصفه با پیمون کوچک قرار میگیرد که ورودی بنا با یک دالان مستقیم به ایوان شرقی متصل میشود بر خلاف سبک همگانی بناهای تاریخی که عمدتا دالانها طویل و دارای زاویهای ۹۰ درجه برای القای حس محرمیت هستند.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بشرویه در خصوص ویژگیهای نیارش بنا اظهار کرد: میانسرا فضایی کوچک با ابعاد ۴ متر در ۴ متر است که در هر یک از اضلاع آن ایوانهایی با قوس پیش ایوان جناغی قرار گرفته است آنچنان که از ظواهر و سبک نیارشی پوششهای ایوانها برمیآید سرتاق ایوانها بصورت طاق قالبگیری شده گچی اجرا و سپس در محل قرار داده شده است و در نهایت پوشش ایوانها را اجرا کردهاند.
او ادامه داد: در گوشه جنوب شرقی ایوان جنوبی ورودی اتاقی نسبتا بزرگ دیده میشود. در دورههای متاخرتر ورودی ایوان شرقی را مسدود و آن را تبدیل به یک اتاق کردهاند و با توجه به عدم تقارن این ایوان از نظر مساحت ظاهرا اتاق در جبهه جنوبی این ایوان قرار داشته که با ایوان مذکور یکی شده است و شواهد نشان میدهد ورودی اتاق اضافه شده به ایوان غربی از داخل ایوان جنوبی بوده است.
سلیمانی رباطی در خصوص ویژگیهای شاخص این بنای تاریخی گفت: تهرنگ کوچک پیمون چهار ایوانه بنا به عنوان شاخصه معماری بومی شهرستان بشرویه که در نتیجه مطالعات انجام شده از دوره تیموری شروع و در دوره صفوی به تعالی میرسد از مهمترین ویژگیهای این خانه است. پیمون کوچک بناها و از طرفی اختلاف ارتفاع سطح اشغال خانه از کف زمینهای اطراف در کنترل حرارت و برودت و همچنین استحکام خانه در پی تنشهای محیطی موثر است.
انتهای پیام/
نظر شما