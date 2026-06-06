به گزارش خبرنگار میراثآریا، نمایشگاه بینالمللی جواهرات و سنگهای قیمتی JCK لاسوگاس ۲۰۲۶، بهعنوان یکی از معتبرترین و اثرگذارترین رویدادهای صنعت جواهرات جهان، امسال نیز بستری راهبردی برای معرفی توانمندیهای تولیدی، هنری و صادراتی فعالان این حوزه فراهم کرد و تازهترین دستاوردهای صنعت جواهرات، طراحی معاصر و صنایعدستی مرتبط را در معرض دید فعالان بازارهای جهانی قرار داد.
این رویداد بینالمللی با حضور گسترده تولیدکنندگان، طراحان، برندها، صادرکنندگان و سرمایهگذاران صنعت جواهرات، فرصت ارزشمندی برای توسعه همکاریهای تجاری، تبادل تجربیات تخصصی، شناسایی بازارهای جدید و تقویت شبکههای صادراتی ایجاد کرد. مشارکتکنندگان در این نمایشگاه، مجموعهای متنوع از محصولات، طرحها و فناوریهای نوین را به نمایش گذاشتند که بازتابی از روندهای نوظهور صنعت جواهرات در سطح جهانی بود.
بر اساس ارزیابی فعالان این صنعت، بهرهگیری همزمان از فناوریهای پیشرفته، طراحیهای خلاقانه و مهارتهای ریشهدار صنایعدستی، به یکی از مهمترین عوامل ارتقای رقابتپذیری محصولات در بازارهای بینالمللی تبدیل شده است. از همین رو، نمایشگاه JCK بهعنوان یکی از مهمترین دروازههای ورود به بازارهای جهانی، جایگاه ویژهای در راهبردهای توسعه صادراتی تولیدکنندگان و برندهای فعال این حوزه دارد.
یکی از محورهای برجسته این دوره از نمایشگاه، تأکید بر پیوند میان میراث هنری و نیازهای بازار معاصر بود؛ رویکردی که نشان داد هنرهای سنتی و صنایعدستی همچنان ظرفیت بالایی برای خلق ارزش افزوده اقتصادی و فرهنگی در زنجیره جهانی جواهرات دارند. بسیاری از آثار ارائهشده در این رویداد حاصل تلفیق دانش نسلهای مختلف استادکاران با فناوریها و استانداردهای نوین طراحی و تولید بود؛ ترکیبی که ضمن حفظ اصالتهای فرهنگی، پاسخگوی سلیقه و نیاز بازارهای جهانی نیز به شمار میآید.
برگزارکنندگان نمایشگاه از استقبال گسترده بازدیدکنندگان، خریداران و فعالان صنعت جواهرات از بخشهای مختلف این رویداد خبر دادند و کیفیت ساخت، تنوع طراحی، نوآوری در تولید و بهرهگیری از عناصر فرهنگی و هنری را از مهمترین ویژگیهای مورد توجه مخاطبان عنوان کردند.
JCK ۲۰۲۶ در عین حال بار دیگر نشان داد که صنایعدستی، هنرهای سنتی و میراث مهارتی جوامع، در کنار فناوری و نوآوری، میتوانند بهعنوان پیشرانهای مؤثر توسعه اقتصادی، گسترش صادرات غیرنفتی، تقویت برند ملی و معرفی فرهنگ ملتها در عرصه بینالمللی ایفای نقش کنند؛ ظرفیتی که امروزه بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه سیاستگذاران فرهنگی و اقتصادی جهان قرار گرفته است.
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