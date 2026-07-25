۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴

رسانه‌های کره‌ای: ایران و کره‌جنوبی بر گسترش همکاری‌های فرهنگی، گردشگری و میراث‌فرهنگی تاکید کردند

رسانه‌های کره‌ای: ایران و کره‌جنوبی بر گسترش همکاری‌های فرهنگی، گردشگری و میراث‌فرهنگی تاکید کردند

دیدار سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جمهوری اسلامی ایران و چوی هوی‌یونگ، وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری کره‌جنوبی، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های این کشور داشت؛ به‌گونه‌ای که روزنامه «مانی‌تودی» با برجسته کردن این دیدار، از تاکید دو طرف بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و تبادلات فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا و به نقل از روزنامه کره‌ای «مانی‌تودی»، دیدار سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جمهوری اسلامی ایران و چوی هوی‌یونگ، وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری کره‌جنوبی، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های این کشور داشته است.

بر اساس گزارش این رسانه، این دیدار روز ۲۴ ژوئیه در موزه ملی هنرهای مدرن و معاصر سئول و همزمان با سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران برای شرکت در چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث‌جهانی یونسکو در بوسان برگزار شد.

«مانی‌تودی» نوشت: سیدرضا صالحی‌امیری در این دیدار با اشاره به دستاوردهای کره‌جنوبی در حوزه فرهنگ و گردشگری، بر علاقه‌مندی جمهوری اسلامی ایران برای بهره‌گیری از تجربیات موفق این کشور تاکید کرد و خواستار توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی، گردشگری و تبادلات فرهنگی شد.

این رسانه همچنین گزارش داد که دو طرف با مرور روند همکاری‌های فرهنگی ایران و کره‌جنوبی، بر ضرورت گسترش تعاملات و تقویت مناسبات دوجانبه در حوزه‌های فرهنگی و گردشگری تاکید کردند.

به نوشته «مانی‌تودی»، وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری کره‌جنوبی نیز با ابراز امیدواری نسبت به بازگشت کامل صلح و ثبات، اظهار کرد که در آینده زمینه برای توسعه هرچه بیشتر همکاری‌ها و تبادلات دو کشور در عرصه‌های فرهنگ، گردشگری و میراث‌فرهنگی فراهم خواهد شد.

این رسانه کره‌ای همچنین یادآور شد که روابط دیپلماتیک ایران و کره‌جنوبی از سال ۱۹۶۲ برقرار است و دو کشور طی دهه‌های گذشته، علاوه بر همکاری‌های سیاسی و اقتصادی، مناسبات فرهنگی خود را نیز توسعه داده‌اند.

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کد خبر 1405050300169
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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