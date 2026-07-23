به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، گزارش حفاظتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درباره محوطه ثبت جهانی هگمتانه، در چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث‌جهانی یونسکو که این روزها در شهر بوسان کره‌جنوبی در حال برگزاری است، مورد بررسی و تایید اعضای کمیته قرار گرفت.

در جریان بررسی این پرونده، کمیته میراث جهانی ضمن ارزیابی اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت، صیانت، مدیریت و پایش مستمر این میراث ارزشمند جهانی، از روند اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از عرصه ثبت جهانی هگمتانه استقبال و بر استمرار همین رویکرد مدیریتی و حفاظتی تاکید کرد.

بر اساس تصمیم اتخاذشده، جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن ادامه اجرای برنامه‌های حفاظتی، مدیریتی و پایش مستمر این محوطه تاریخی، گزارش تکمیلی از آخرین اقدامات و پیشرفت‌های صورت‌گرفته را تا پایان سال میلادی ۲۰۲۷ به مرکز میراث‌جهانی یونسکو ارائه کند.

تایید گزارش حفاظتی هگمتانه از سوی کمیته میراث جهانی، بیانگر اعتماد این نهاد تخصصی به نظام مدیریت، حفاظت و صیانت از یکی از کهن‌ترین مراکز تمدنی ایران و جهان است و نشان می‌دهد برنامه‌های حفاظتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در چارچوب الزامات کنوانسیون میراث جهانی، مطابق با استانداردها و ملاحظات بین‌المللی در مسیر صحیح قرار دارد.

محوطه تاریخی هگمتانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های شکل‌گیری تمدن ایران‌زمین، در چهل‌وششمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در فهرست میراث‌جهانی به ثبت رسید و امروز نیز استمرار نظارت‌های تخصصی و اجرای برنامه‌های حفاظتی، تضمین‌کننده صیانت از ارزش برجسته جهانی این اثر برای نسل‌های آینده خواهد بود.

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