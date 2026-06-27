شام غریبان حسینی در گلستان

https://www.chtn.ir/x4rSB۶ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۳ کد خبر 1405040700406 فیلم مستند شام غریبان حسینی در گلستانوحید پیاده کوهسار مراسم شام غریبان شهدای کربلا درگلستان برگزار شد. دریافت 15 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405040700406 وحید کوهسار دبیر محمد آوخ برچسبها شام غریبان استان گلستان عزاداری زائرین اربعین حسینی پربینندهترینها سازههای آبیتاریخی شوشتر؛ میراثجهانی خوزستان طنین ۳۰۰ ساله ارادت در دل البرز؛ علمواچینی انبوه، سپری قدسی بر پیکرهی… آیین عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر بانوی کریمه اهل بیت(ع) آیین مجمعبران روستای مرکیه صومعهسرا؛ ثبت در تقویم رویدادهای گردشگری کشور
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