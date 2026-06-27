۶ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۳

شام غریبان حسینی در گلستان

وحید پیاده کوهسار
شام غریبان حسینی در گلستان

مراسم شام غریبان شهدای کربلا درگلستان برگزار شد.

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کد خبر 1405040700406
وحید کوهسار
دبیر محمد آوخ

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