به گزارش خبرنگار میراثآریا به نقل از رسانههای بینالمللی، برگزاری یک کنفرانس بینالمللی باستانشناسی در یکی از شهرکهای اشغالی مستقر در کرانه باختری، واکنش گسترده محافل دانشگاهی و متخصصان میراثفرهنگی را برانگیخته و بار دیگر نسبت میان باستانشناسی، میراثفرهنگی و منازعات ژئوپلیتیکی را به یکی از مباحث اصلی جامعه علمی جهان تبدیل کرده است.
دهها استاد دانشگاه، باستانشناس، پژوهشگر و متخصص میراثفرهنگی از دانشگاهها و مراکز علمی اروپا، آمریکا و خاورمیانه با انتشار بیانیهها و نامههای اعتراضی اعلام کردهاند که برگزاری چنین رویدادی در شهرکهایی که از منظر بخش عمده جامعه بینالمللی در سرزمینهای اشغالی فلسطین قرار دارند، با اصول استقلال علمی و مسئولیت حرفهای جامعه دانشگاهی سازگار نیست و میتواند به بهرهبرداری سیاسی از میراثفرهنگی بینجامد.
امضاکنندگان این بیانیهها تاکید کردهاند که باستانشناسی باید در خدمت شناخت تاریخ، حفاظت از میراث مشترک بشری و توسعه همکاریهای علمی باشد، نه ابزاری برای تثبیت ادعاهای سیاسی یا تغییر روایتهای تاریخی. به باور آنان، انتخاب محل برگزاری این کنفرانس، فارغ از اهداف علمی آن، دارای پیامدهای حقوقی، فرهنگی و نمادین است و نمیتوان آن را جدا از واقعیتهای موجود در سرزمینهای اشغالی ارزیابی کرد.
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