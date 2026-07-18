به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نتایج پژوهشی جدید در حوزه باستان‌شناسی زیستی، افق تازه‌ای را در مطالعه روند تکامل انسان گشوده و نشان می‌دهد بیماری‌های دهان و دندان، به‌ویژه التهاب و عفونت‌های مزمن لثه، احتمالاً نقشی تعیین‌کننده‌تر از آنچه تاکنون تصور می‌شد، در سرنوشت جمعیت‌های انسانی ایفا کرده‌اند.

پژوهشگران با بررسی بقایای اسکلتی انسان‌های باستانی دریافتند که شواهد بیماری‌های مزمن لثه در بسیاری از جوامع گذشته به چشم می‌خورد؛ موضوعی که نشان می‌دهد این بیماری‌ها صرفاً محدود به مشکلات دهان و دندان نبوده، بلکه می‌توانسته بر وضعیت سلامت عمومی، کیفیت تغذیه، امید به زندگی و حتی توانایی تولیدمثل انسان‌های اولیه تأثیر بگذارد.

بر اساس نتایج این تحقیق، عفونت‌های شدید لثه با ایجاد التهاب گسترده در بدن، زمینه را برای بروز بیماری‌های دیگر نیز فراهم می‌کرده‌اند. از همین رو، افرادی که از سلامت دهان و دندان مطلوب‌تری برخوردار بودند، احتمال بیشتری برای بقا، حفظ توان جسمانی و انتقال ویژگی‌های ژنتیکی خود به نسل‌های بعد داشته‌اند؛ فرآیندی که در مقیاس زمانی بلندمدت می‌توانسته بر مسیر تکامل انسان اثرگذار باشد.

محققان همچنین تاکید می‌کنند مطالعه بیماری‌های دهان در بقایای انسانی باستانی، تنها به شناخت وضعیت سلامت افراد محدود نمی‌شود، بلکه اطلاعات ارزشمندی درباره رژیم غذایی، شیوه معیشت، شرایط زیست‌محیطی، الگوهای تغذیه و کیفیت زندگی جوامع گذشته در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. از همین رو، بررسی سلامت دهان و دندان در سال‌های اخیر به یکی از شاخه‌های راهبردی و رو به رشد باستان‌شناسی زیستی و دیرین‌انسان‌شناسی تبدیل شده است.

به اعتقاد پژوهشگران، این یافته‌ها نشان می‌دهد بیماری‌هایی که امروزه با روش‌های نوین پزشکی تا حد زیادی قابل پیشگیری و درمان هستند، در گذشته می‌توانستند پیامدهایی عمیق بر بقای جمعیت‌های انسانی و مسیر فرگشت گونه انسان بر جای بگذارند؛ نتیجه‌ای که نگاه دانشمندان به ارتباط میان سلامت، زیست‌شناسی و تکامل انسان را وارد مرحله‌ای تازه کرده و بر اهمیت مطالعات میان‌رشته‌ای در باستان‌شناسی و علوم پزشکی تاکید می‌کند.

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