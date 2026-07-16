به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرکز میراث‌جهانی یونسکو با انتشار برنامه و اسناد نهایی چهل‌وهشتمین اجلاس کمیته میراث‌جهانی، از تکمیل مقدمات برگزاری این رویداد بین‌المللی خبر داد. این اجلاس با حضور نمایندگان کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۷۲ میراث‌جهانی، نهادهای مشورتی، کارشناسان بین‌المللی و سازمان‌های تخصصی از ۱۹ تا ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ در مرکز نمایشگاه‌ها و همایش‌های BEXCO شهر بوسان برگزار خواهد شد.

بر اساس دستورکار رسمی اجلاس، کمیته میراث‌جهانی در این دوره ۳۰ پرونده نامزد ثبت‌جهانی را بررسی خواهد کرد. همچنین سه پیشنهاد مرتبط با تغییرات یا تصمیم‌های جدید درباره آثار ثبت‌شده پیشین نیز در دستور کار قرار دارد. این پرونده‌ها پس از ارزیابی‌های فنی نهادهای مشورتی یونسکو شامل ایکوموس، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و ایکروم، برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیته ارائه می‌شوند.

از مهم‌ترین محورهای این اجلاس، بررسی وضعیت حفاظتی ۱۴۷ اثر ثبت‌شده در فهرست میراث‌جهانی است. اعضای کمیته گزارش‌های مربوط به وضعیت حفاظت، تهدیدهای موجود، اقدامات مرمتی و برنامه‌های مدیریتی این آثار را بررسی کرده و در صورت نیاز، توصیه‌ها یا تصمیم‌های لازم را برای بهبود حفاظت از آنها اتخاذ خواهند کرد.

یونسکو اعلام کرده است که بخش مهمی از مباحث اجلاس امسال به مدیریت پایدار میراث‌جهانی، حفاظت از آثار در برابر تغییرات اقلیمی، مخاطرات طبیعی، توسعه شهری، گردشگری فشرده و درگیری‌های مسلحانه اختصاص دارد. همچنین راهکارهای تقویت تاب‌آوری پایگاه‌های میراث‌جهانی و ارتقای نظام‌های مدیریتی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هم‌زمان با این اجلاس، مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی از جمله هشتمین مجمع مدیران پایگاه‌های میراث‌جهانی، نشست‌های مشورتی نهادهای تخصصی و برنامه‌های آموزشی نیز برگزار می‌شود. این نشست‌ها با هدف تبادل تجربه میان مدیران پایگاه‌های جهانی، ارتقای شیوه‌های حفاظت، مدیریت گردشگران و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در صیانت از میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان برنامه‌ریزی شده‌اند.

چهل‌وهشتمین اجلاس کمیته میراث‌جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا تصمیم‌های آن نه تنها بر فهرست میراث‌جهانی یونسکو، بلکه بر سیاست‌های حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری پایدار از برجسته‌ترین آثار فرهنگی و طبیعی جهان در سال‌های آینده تأثیرگذار خواهد بود. همچنین این اجلاس فرصت مهمی برای کشورهای عضو فراهم می‌کند تا ضمن ارائه پرونده‌های جدید، درباره چالش‌های مشترک حفاظت از میراث‌جهانی به تبادل نظر بپردازند.

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