به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرانسه همزمان با آغاز تعطیلات تابستانی و در آستانه برگزاری مراسم روز ملی این کشور (باستیل)، با یکی از شدیدترین دوره‌های گرمای سال‌های اخیر روبه‌رو شده است؛ شرایطی که فعالیت برخی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی این کشور را تحت تأثیر قرار داده و مسئولان را به اتخاذ تدابیر اضطراری واداشته است.

شرکت بهره‌بردار برج ایفل اعلام کرد این بنای تاریخی ۳۲۴ متری به دلیل افزایش کم‌سابقه دمای هوا، به‌صورت استثنایی در روزهای شنبه و یکشنبه ساعت ۱۶ به وقت محلی تعطیل خواهد شد. این در حالی است که برج ایفل در اوج فصل گردشگری تابستان معمولا تا ساعات پس از نیمه‌شب پذیرای میلیون‌ها بازدیدکننده است و سالانه نزدیک به هفت میلیون گردشگر از آن بازدید می‌کنند.

در همین راستا، موزه لوور، پربازدیدترین موزه جهان، نیز اعلام کرد از روز جمعه تا دوشنبه هر روز ساعت ۱۶ فعالیت خود را متوقف خواهد کرد. موزه اورسی نیز با اشاره به تداوم گرمای شدید، از تعطیلی زودهنگام خود تا روز چهارشنبه و پایان فعالیت روزانه در ساعت ۱۷ خبر داد.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی فرانسه، از روز شنبه ۲۴ استان این کشور با جمعیتی بیش از ۲۲ میلیون نفر در بالاترین سطح هشدار گرمای این کشور قرار گرفته‌اند و ۵۹ استان دیگر نیز در سطح هشدار نارنجی قرار دارند؛ وضعیتی که نشان‌دهنده گستره کم‌سابقه این پدیده در سراسر فرانسه است.

همزمان با آغاز سفرهای گسترده آخر هفته و نزدیک شدن به روز ملی فرانسه در ۱۴ ژوئیه، این شرایط موجب افزایش چشمگیر ترافیک جاده‌ای و ازدحام در شبکه حمل‌ونقل ریلی شده است. افزون بر این، بسیاری از شهرداری‌های فرانسه به دلیل افزایش خطر آتش‌سوزی ناشی از خشکی هوا، برگزاری مراسم سنتی آتش‌بازی روز باستیل را لغو کرده‌اند.

مقام‌های فرانسوی اعلام کرده‌اند که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، وسعت اراضی آسیب‌دیده از آتش‌سوزی‌های جنگلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است؛ آماری که بیانگر تشدید مخاطرات اقلیمی و افزایش آسیب‌پذیری اکوسیستم‌های طبیعی این کشور است.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از شهروندان خواست نهایت دقت و مسئولیت‌پذیری را در برابر خطر آتش‌سوزی رعایت کنند. وی با تأکید بر اینکه ۹ مورد از هر ۱۰ آتش‌سوزی منشأ انسانی دارد، هشدار داد که حتی یک لحظه بی‌احتیاطی می‌تواند جان شهروندان، نیروهای امدادی و سرمایه‌های طبیعی کشور را با تهدیدی جدی مواجه سازد.

فرانسه اکنون سومین موج گرمای خود را از ماه مه تجربه می‌کند؛ پدیده‌ای که پس از ثبت رکوردهای تاریخی دما در ماه ژوئن، ابعاد تازه‌ای یافته است. بر اساس آمار رسمی، موج گرمای ژوئن بیش از دو هزار مرگ مازاد بر جای گذاشته و موج گرمای اواخر ماه مه نیز حدود ۳۰۰ مورد مرگ مازاد ثبت کرده است.

ادامه این شرایط، انتقادهای گسترده‌ای را متوجه دولت فرانسه کرده است. منتقدان، دولت را به فقدان آمادگی کافی برای مدیریت پیامدهای گرمای شدید متهم می‌کنند؛ رخدادی که بسیاری از پژوهشگران اقلیم‌شناسی، افزایش فراوانی و شدت آن را با تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی مرتبط می‌دانند.

سازمان هواشناسی فرانسه پیش‌بینی کرده است که موج گرمای کنونی دست‌کم تا ۱۴ ژوئیه، همزمان با برگزاری مراسم روز ملی این کشور، ادامه خواهد داشت؛ شرایطی که می‌تواند علاوه بر سلامت عمومی، فعالیت مراکز فرهنگی، جاذبه‌های گردشگری و صنعت سفر فرانسه را نیز در روزهای پیش رو تحت تأثیر قرار دهد.

انتهای پیام/