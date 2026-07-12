به گزارش خبرنگار میراثآریا به نقل از Daily Asian Age، صنعت گردشگری بنگلادش که طی سالهای گذشته از آن بهعنوان یکی از بخشهای امیدبخش اقتصاد این کشور یاد میشد، اکنون با یکی از شدیدترین افتهای خود در سالهای اخیر مواجه شده است. این رکود نهتنها بر کسبوکارهای گردشگری، بلکه بر زنجیره گستردهای از مشاغل وابسته نیز تأثیر گذاشته است.
بر اساس این گزارش، کاهش سفرهای داخلی و خارجی موجب افت محسوس درآمد هتلها، مراکز اقامتی، رستورانها، شرکتهای حملونقل، دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری شده و بازار فروش محصولات صنایعدستی نیز با کاهش مشتری روبهرو شده است. این شرایط، معیشت هزاران نفر را که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از گردشگری ارتزاق میکنند، تحت تأثیر قرار داده است.
فعالان صنعت گردشگری بنگلادش هشدار دادهاند که ادامه این روند میتواند به تعطیلی بخشی از کسبوکارهای کوچک و متوسط گردشگری منجر شود و روند سرمایهگذاری در این بخش را نیز با چالشهای جدی مواجه سازد.
کارشناسان بر این باورند که بازگرداندن اعتماد گردشگران، اجرای برنامههای حمایتی برای فعالان صنعت گردشگری، تقویت تبلیغات بینالمللی و توسعه زیرساختهای گردشگری از مهمترین اقداماتی است که میتواند به احیای این صنعت کمک کند.
این گزارش در حالی منتشر شده است که گردشگری یکی از بخشهای مهم اقتصاد بنگلادش به شمار میرود و علاوه بر ایجاد اشتغال، نقش قابلتوجهی در رونق بازارهای محلی، تولیدات سنتی و صنایعدستی این کشور ایفا میکند.
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