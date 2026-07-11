کشف ۹ کتیبه تازه در شهر باستانی آکمونیا ترکیه/ اسناد جدید، پرده از ساختار مذهبی و زندگی شهری فریگیه رومی برداشت

به گزارش خبرنگار میراثآریا، آکمونیا که در منطقه تاریخی فریگیه و در غرب ترکیه امروزی قرار دارد، یکی از مراکز مهم سیاسی، مذهبی و اقتصادی آسیای صغیر در دوران روم بهشمار میرفت و پیشتر نیز با موزاییکها، بناهای عمومی و کتیبههای تاریخی خود شناخته شده بود. اکنون بررسی این مجموعه تازه از کتیبهها اطلاعات ارزشمندی درباره ساختار قدرت، باورهای مذهبی و مدیریت شهری این مرکز باستانی ارائه کرده است.
یکی از مهمترین کتیبههای کشفشده به شخصی به نام دمادس، فرزند دیونیسوگنس، تعلق دارد؛ کاهنی که پیشتر تنها از طریق یک کتیبه متعلق به سال ۶۸ میلادی شناخته میشد.
متن تازه نشان میدهد وی ساخت و نصب مجسمهای موسوم به لامپادفوروس یا «مشعلدار» را سفارش داده بود؛ تندیسی که احتمالا در امتداد خیابان اصلی شهر قرار داشته و شبها مسیر عبور شهروندان را روشن میکرده است. این کشف، یکی از قدیمیترین شواهد مربوط به روشنایی معابر عمومی در شهرهای رومی آسیای صغیر بهشمار میرود.
پژوهشگران همچنین برای نخستینبار شواهد مستقیمی از پرستش الهه دمتر کارپوفوروس، الهه باروری و کشاورزی، در منطقه فریگیه به دست آوردهاند؛ موضوعی که نشان میدهد آیینهای مذهبی این منطقه از تنوع بیشتری نسبت به تصور پیشین برخوردار بوده است.
بخش دیگری از کتیبهها به آرامگاهها، بناهای عمومی و شخصیتهای محلی اختصاص دارد و اطلاعات تازهای درباره جایگاه زنان، مسئولان مذهبی، خیران شهری و شیوه وقف اموال برای توسعه فضاهای عمومی ارائه میکند.
به گفته پژوهشگران، این اسناد تصویری دقیقتر از سازمان اجتماعی و روابط میان نهادهای مذهبی و مدیریت شهری در یکی از مهمترین شهرهای فریگیه ترسیم میکند.
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