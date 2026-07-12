۲۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۹

کشف و مستندسازی ۱۷۷۴ اثر باستان‌شناسی در مدینه/ عربستان از شناسایی ۱۵۶ محوطه تاریخی جدید خبر داد

کشف و مستندسازی ۱۷۷۴ اثر باستان‌شناسی در مدینه/ عربستان از شناسایی ۱۵۶ محوطه تاریخی جدید خبر داد

کمیسیون میراث عربستان سعودی از ثبت و مستندسازی یک‌هزار و ۷۷۴ اثر و یافته باستان‌شناسی در منطقه «المهد» واقع در استان مدینه خبر داد؛ دستاوردی که در چارچوب یکی از گسترده‌ترین پروژه‌های پژوهشی سال‌های اخیر این کشور، ابعاد تازه‌ای از تاریخ استقرار انسانی، شبکه‌های تجاری، مسیرهای زیارتی و تحولات فرهنگی در شبه‌جزیره عربستان را آشکار کرده و گامی مهم در مسیر حفاظت علمی از میراث‌فرهنگی و تحقق اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰» به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کمیسیون میراث عربستان سعودی از ثبت و مستندسازی یک‌هزار و ۷۷۴ اثر و یافته باستان‌شناسی در منطقه «المهد» در استان مدینه خبر داد؛ مجموعه‌ای ارزشمند از شواهد تاریخی که حاصل مطالعات میدانی و کاوش‌های باستان‌شناسی در یکی از مهم‌ترین پروژه‌های پژوهشی سال‌های اخیر این کشور در حوزه میراث‌فرهنگی است.

بر اساس اعلام این کمیسیون، عملیات بررسی و مستندسازی در سه محدوده اصلی «السویریقیه»، «المویهیه» و «هذذه» انجام شده و در نتیجه آن، ۱۵۶ محوطه باستانی جدید شناسایی شده است؛ محوطه‌هایی که از منظر مطالعات تاریخی، باستان‌شناسی و فرهنگی، ظرفیت قابل‌توجهی برای بازخوانی تاریخ سکونت، ارتباطات انسانی و تحولات تمدنی در این بخش از شبه‌جزیره عربستان دارند.

یافته‌های این پروژه شامل ۴۶۱ کتیبه اسلامی، ۳۴ کتیبه ثمودی، یک‌هزار و ۲۵۹ نقش‌برجسته و نگاره صخره‌ای، ۱۱ سازه سنگی، بقایای سه بنای تاریخی، دو مسیر کاروانی و چهار حلقه چاه تاریخی است؛ آثاری که تنوع و غنای میراث فرهنگی منطقه را به‌خوبی نمایان می‌کنند.

به گفته مسئولان کمیسیون میراث عربستان، بخشی از سنگ‌نوشته‌های کشف‌شده مشتمل بر آیات قرآن کریم، ادعیه، اشعار عربی و نوشته‌های یادبود است؛ آثاری که علاوه بر ارزش‌های تاریخی و هنری، داده‌های ارزشمندی درباره باورهای دینی، مناسبات اجتماعی، شیوه‌های زیست، مسیرهای تردد و تعاملات فرهنگی جوامع ساکن یا عبوری در این منطقه در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد.

بررسی‌های باستان‌شناسی همچنین نشان می‌دهد منطقه «المهد» در طول قرون متمادی یکی از گذرگاه‌های مهم تجاری و زیارتی در شبه‌جزیره عربستان بوده و نقش مؤثری در پیوند میان مراکز جمعیتی و تبادل فرهنگی ایفا کرده است. وجود مسیرهای کاروانی، چاه‌های تاریخی و کتیبه‌های متعدد، گواهی روشن بر اهمیت راهبردی این منطقه در شبکه ارتباطی تاریخی عربستان به شمار می‌رود.

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کد خبر 1405042101436
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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