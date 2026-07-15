به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بررسی تازه‌ترین گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌ها و مؤسسات معتبر بین‌المللی فعال در حوزه گردشگری نشان می‌دهد صنعت سفر در سال ۲۰۲۶ وارد مرحله‌ای تازه از تحول شده و رفتار گردشگران نسبت به سال‌های گذشته تغییر محسوسی پیدا کرده است. کارشناسان معتقدند دیگر قیمت و شهرت مقصد تنها عامل انتخاب سفر نیست و کیفیت تجربه، اصالت فرهنگی، امنیت، پایداری و فناوری به معیارهای اصلی گردشگران تبدیل شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین روندهای شناسایی‌شده، رشد سفرهای تجربه‌محور است. گردشگران به جای بازدید صرف از جاذبه‌های مشهور، علاقه بیشتری به تجربه سبک زندگی محلی، غذاهای بومی، آیین‌ها، میراث‌فرهنگی و تعامل مستقیم با جوامع میزبان نشان می‌دهند. کارشناسان این تغییر را نشانه عبور صنعت گردشگری از «گردشگری مقصد» به «گردشگری تجربه» می‌دانند.

گزارش‌ها همچنین از افزایش نقش فناوری و هوش مصنوعی در برنامه‌ریزی سفر حکایت دارد. گردشگران بیش از گذشته از ابزارهای هوشمند برای طراحی برنامه سفر، انتخاب مقصد، رزرو خدمات و دریافت پیشنهادهای شخصی‌سازی‌شده استفاده می‌کنند و این فناوری‌ها به یکی از ارکان اصلی صنعت گردشگری تبدیل شده‌اند.

در همین حال، پایداری محیط‌زیستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به یکی از مهم‌ترین معیارهای انتخاب مقصد تبدیل شده است. بسیاری از گردشگران به دنبال مقاصدی هستند که حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی، مشارکت جوامع محلی و مدیریت مسئولانه منابع را در اولویت قرار داده باشند. همچنین تغییرات اقلیمی موجب شده بخشی از تقاضای سفر از مقاصد بسیار گرم به مناطق معتدل‌تر و خنک‌تر منتقل شود.

از دیگر روندهای مهم، رشد سفرهای رویدادمحور است. رسانه‌های تخصصی گزارش داده‌اند که رویدادهای فرهنگی، ورزشی، جشنواره‌ها و حتی آثار سینمایی و تلویزیونی بیش از گذشته بر انتخاب مقصد سفر اثر می‌گذارند و می‌توانند موج بزرگی از گردشگران را به یک شهر یا کشور جذب کنند.

کارشناسان صنعت گردشگری همچنین هشدار داده‌اند که افزایش هزینه‌های سفر، تنش‌های ژئوپلیتیکی و فشار ناشی از گردشگری انبوه، دولت‌ها را به سمت مدیریت هوشمند مقاصد، توزیع متوازن گردشگران و توسعه مقاصد کمتر شناخته‌شده سوق داده است؛ رویکردی که می‌تواند ضمن کاهش فشار بر جاذبه‌های مشهور، فرصت‌های اقتصادی جدیدی را برای مناطق کمتر برخوردار ایجاد کند.

به اعتقاد تحلیلگران، مجموعه این تحولات نشان می‌دهد آینده صنعت گردشگری بیش از هر زمان دیگری بر اصالت تجربه، پایداری، نوآوری دیجیتال و حفاظت از میراث‌فرهنگی و طبیعی استوار خواهد بود؛ روندی که می‌تواند در تدوین سیاست‌های توسعه گردشگری کشورهای دارای ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی، از جمله ایران، نیز مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/