به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، چهل‌وهشتمین اجلاس کمیته میراث‌جهانی یونسکو از ۱۹ تا ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ به میزبانی شهر بوسان کره‌جنوبی برگزار می‌شود؛ نشستی که یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان به شمار می‌رود و نمایندگان ۱۹۶ کشور عضو کنوانسیون میراث‌جهانی در آن حضور خواهند داشت.

بر اساس اعلام مرکز میراث‌جهانی یونسکو، کمیته در این اجلاس علاوه بر بررسی ۳۰ پرونده جدید برای ثبت در فهرست میراث‌جهانی، وضعیت حفاظتی ۱۴۷ اثر ثبت‌شده را نیز ارزیابی خواهد کرد تا درباره اقدامات حفاظتی، برنامه‌های مدیریتی و میزان پایبندی کشورهای عضو به تعهدات کنوانسیون تصمیم‌گیری شود.

یکی از محورهای اصلی این اجلاس، مدیریت پایدار گردشگری در سایت‌های میراث‌جهانی است. یونسکو تاکید کرده است که رشد سریع گردشگری در بسیاری از محوطه‌های تاریخی و طبیعی، در کنار تهدیدهایی مانند تغییرات اقلیمی، توسعه شهری، بلایای طبیعی و درگیری‌های مسلحانه، ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت این آثار را دوچندان کرده است.

در همین راستا، همزمان با اجلاس بوسان، هشتمین «مجمع مدیران پایگاه‌های میراث‌جهانی» نیز برگزار می‌شود که با مشارکت یونسکو، ایکروم، ایکوموس و اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، بر تبادل تجربه میان مدیران پایگاه‌های جهانی در زمینه مدیریت بازدیدکنندگان، گردشگری مسئولانه، مشارکت جوامع محلی، استفاده از فناوری‌های نوین و حفاظت بلندمدت از آثار متمرکز است.

یونسکو همچنین اعلام کرده است که در اجلاس امسال، موضوعاتی همچون افزایش تاب‌آوری میراث‌جهانی در برابر تغییرات اقلیمی، بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال برای پایش و حفاظت آثار، تقویت مشارکت جوامع محلی و توسعه گردشگری مسئولانه از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری خواهد بود.

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